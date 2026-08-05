Muere hombre de 79 años tras ser rescatado del mar frente al Muelle de Chocolate en Progreso

Un hombre de 79 años de edad, identificado como Willevaldo C.C., falleció luego que lo rescataron del mar frente al conocido Muelle de Chocolate, en el puerto de Progreso, a pesar de los esfuerzos de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y paramédicos para salvarle la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) que hacía recorridos de vigilancia en la zona de playa detectó a un adulto mayor que estaba en riesgo de ahogarse.

Los elementos ingresaron al agua y lograron poner a salvo al hombre, con domicilio en la colonia Salvador Alvarado Sur de Mérida, lo trasladaron hasta la orilla, donde comenzaron a aplicarle maniobras de primeros auxilios, ya que presentaba signos vitales muy débiles.

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Minutos más tarde arribó una ambulancia, cuyos paramédicos continuaron con las labores de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a la clínica del Seguro Social de Progreso. Sin embargo, al llegar al nosocomio, los médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada, el adulto mayor estaba solo en la playa al momento del incidente. Poco después llegó una mujer que se identificó como su hija, quien explicó que se ausentado para hacer unas compras cuando ocurrieron los hechos.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

También surgió la versión de que el hombre disfrutaba del mar junto con un menor. De acuerdo con los primeros reportes, el padre observó que su hijo se internaba cada vez más en el agua al creer que era poco profunda.

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Al percatarse que el menor alcanzó una zona honda y comenzaba a tener dificultades para regresar, el hombre nadó rápidamente hasta él. Tras alcanzarlo, logró ponerlo a salvo al impulsarlo hacia un área menos profunda, donde el niño quedó fuera de peligro.

Sin embargo, el esfuerzo durante el rescate dejó al padre en una situación crítica. Al permanecer en la zona profunda, comenzó a hundirse y presentó severas dificultades para mantenerse a flote.

La emergencia fue advertida por personas que estaban en la playa, quienes solicitaron ayuda de inmediato. Salvavidas y elementos de la Semar ingresaron al mar y consiguieron rescatar al hombre, trasladándolo hasta la orilla.

Una vez en tierra firme, los rescatistas detectaron que presentaba signos de ahogamiento, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, mientras arribaban los servicios de emergencia.

Paramédicos lograron restablecer de manera parcial sus signos vitales y, debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica especializada. No obstante, horas después se reportó que no resistió y perdió la vida, así que agentes del ministerio público acudieron para las indagatorias.