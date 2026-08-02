Capturan a presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Jalisco

A casi 15 meses del asesinato de la influencer Valeria Márquez, autoridades de Jalisco lograron la captura de Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del feminicidio ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan. La detención representa uno de los avances más relevantes en la investigación del caso que generó amplia atención pública.

La Fiscalía del Estado informó que la aprehensión fue posible tras las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, la cual obtuvo una orden de aprehensión y una orden de cateo para continuar con las diligencias.

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El presunto implicado fue detenido el pasado 1 de agosto durante un operativo coordinado entre agentes de la Fiscalía estatal, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. De acuerdo con las indagatorias, habría participado antes, durante y después del ataque en el que fue asesinada la creadora de contenido.

Las investigaciones establecen que los agresores utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para ejecutar el crimen. Posteriormente, los ocupantes de la motocicleta escaparon con apoyo del vehículo, una ruta que pudo ser reconstruida mediante el análisis de cámaras del C5 y de sistemas de videovigilancia particulares.

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Como parte de las acciones ministeriales, las autoridades catearon un inmueble en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde aseguraron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones. Todos estos indicios serán analizados e integrados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía de Jalisco reiteró que las indagatorias continúan para identificar y detener al resto de las personas presuntamente involucradas en el feminicidio de Valeria Márquez. Asimismo, señaló que las pruebas recabadas durante los operativos serán fundamentales para fortalecer el proceso judicial y esclarecer completamente el caso.