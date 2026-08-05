Quintana Roo suma siete trimestres consecutivos de contracción económica

Quintana Roo acumula siete trimestres consecutivos de contracción económica desde el segundo del 2024. La entidad llegó a registrar una caída anual del 16.8 por ciento en el tercero de ese año y, aunque el ritmo del retroceso se ha moderado, todavía reportó una disminución del 2.6% en el primero del 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la entidad, el gasto federal se concentró en infraestructura relacionada con el turismo y la movilidad. De acuerdo con el Gobierno del Estado, además del Tren Maya, se desarrollaron obras como el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” y la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, entre otros proyectos.

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El economista y vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Sergio León Cervantes, señaló que Quintana Roo depende en gran medida de la actividad turística, por lo que consideró necesario transitar hacia otros sectores productivos, impulsando la industria, innovación, tecnología, logística y el desarrollo del talento. “Quintana Roo sigue teniendo un enorme potencial, pero necesita dar ese siguiente paso”, subrayó

Añadió que esta situación vuelve a evidenciar la necesidad de acelerar la diversificación de la economía estatal. Consideró que el turismo continuará siendo el principal motor del estado, pero debe complementarse con actividades como la logística, comercio internacional, industria ligera, economía digital y nuevos segmentos turísticos que permitan enfrentar con mayor fortaleza las crisis internacionales.

El debilitamiento de la economía también impactó al comercio y a los establecimientos en distintas regiones del estado / Rodolfo Flores

El informe correspondiente al primer trimestre del 2026 indica que Quintana Roo registró un descenso del 1.9 por ciento respecto al inmediato anterior y una contracción del 2.6 en comparación con el mismo periodo del 2025, cifras que lo ubicaron entre las entidades con el peor desempeño económico del país durante ese lapso.

No obstante, el dato más relevante del reporte se encuentra en las actividades secundarias, que incluyen la construcción, industria manufacturera, minería, generación de energía y otros sectores industriales. Este rubro registró una disminución anual del 22.7 por ciento, la más pronunciada del país durante el primer trimestre del año.

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En los últimos años, la construcción había sido uno de los principales motores de la economía quintanarroense, impulsada por grandes desarrollos turísticos, proyectos inmobiliarios y obras de infraestructura. Sin embargo, las cifras del Inegi reflejan ahora un panorama distinto, con un comportamiento industrial considerablemente más débil. El organismo no identifica las causas específicas de esta contracción y únicamente reporta el resultado observado en el indicador.

Mientras tanto, cientos de personas continúan en busca de oportunidades laborales en las principales actividades económicas, ya sea en el sector turístico, construcción o incluso en la informalidad, en medio de una temporada vacacional atípica, marcada por una menor llegada de visitantes y una reducción en el gasto de los viajeros.