¡Código Rojo en Cancún! Ejecutan ataque armado contra dos hombres en la colonia Valle Verde

Dos hombres fueron víctimas de un ataque armado en la colonia Valle Verde, en Cancún, la noche de este jueves, luego de que sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta les dispararan de manera directa cuando se encontraban frente a un domicilio. Ambas víctimas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital General para recibir atención médica.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:20 horas a través del número de emergencias 911, donde vecinos del asentamiento informaron que, aproximadamente a 500 metros de la avenida José López Portillo, sobre el acceso principal de la colonia, había dos personas heridas por impactos de arma de fuego tendidas en la vía pública. Los testigos también señalaron que los agresores escaparon del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Tras el reporte, el Complejo de Seguridad C5 activó el protocolo de Código Rojo, lo que derivó en una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército y paramédicos de la Cruz Roja y de una empresa privada. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que los dos hombres aún presentaban signos vitales, por lo que fueron estabilizados y trasladados al Hospital General, donde permanecen bajo atención médica.

De manera extraoficial se informó que las víctimas se encontraban afuera del inmueble cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en su contra y posteriormente huyeron. En la escena del crimen quedaron aproximadamente 10 casquillos percutidos, por lo que se presume que fue utilizada un arma corta, al parecer calibre 9 milímetros.

Noticia Destacada Jueves violento en Cancún: Hombre muere tras ser atacado a balazos en la SM 222

Los policías municipales acordonaron la zona para preservar la escena y evitar la contaminación de los indicios, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente.

Durante las diligencias fueron asegurados los casquillos percutidos y otros elementos de prueba, además de que los investigadores entrevistaron a vecinos del lugar con el propósito de obtener información que permita identificar y localizar a los responsables.

Este nuevo hecho violento ocurre en una zona donde recientemente se han registrado otros ataques armados. El pasado 20 de julio, un hombre de origen guatemalteco fue asesinado a balazos en la misma colonia, ataque en el que las autoridades localizaron cerca de 30 casquillos percutidos.

Asimismo, el martes pasado otro joven fue ejecutado sobre un camino de terracería cercano. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, las autoridades no descartan que estos hechos estén relacionados con actividades de narcomenudeo y disputas entre grupos delictivos que operan en ese sector de la ciudad.