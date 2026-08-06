Galilea Montijo rompe el silencio y habla de las secuelas de su cirugía estética

La conductora mexicana Galilea Montijo ha roto el silencio sobre los graves problemas de salud y secuelas físicas que sufrió tras haberse sometido a una cirugía estética. La presentadora reveló varios detalles en una entrevista que fue difundida en el podcast ‘Bajo la Piel’.

Después de que usuarios de redes sociales realizarán varios comentarios sobre el rostro de la conductora, la presentadora del programa ‘Hoy’ compartió por primera vez los detalles sobre las complicaciones que atravesó y que afectaron tanto su imagen como su movilidad facial.

Noticia Destacada Galilea Montijo revela los detalles de la enfermedad que tuvo hace un tiempo

¿Cuáles fueron las secuelas de la cirugía estética de Galilea Montijo?

El problema comenzó en febrero de 2026, cuando la tapatía buscó realizarse un levantamiento de ceja. Sin embargo, durante la intervención, el cirujano le sugirió retirar una pequeña porción de glándulas en la zona del cuello para estilizar el perfil, siendo en este momento que la intervención desencadenó una serie de afecciones.

De acuerdo con lo dicho por Galilea Montijo, un nervio cercano al ojo resultó afectado, provocando inflamación constante y una marcada asimetría en el rostro. La conductora sufrió una contractura que le impidió gesticular adecuadamente. "Cuando siento que no puedo controlar mi boca ni mi ojo... me daba muchísimo dolor", confesó.

Tras esto, un tratamiento tópico prescrito para su recuperación terminó generándole severas lesiones cutáneas en la zona del cuello, afectando también su sistema linfático. Esto culminaría en quemaduras de segundo y tercer grado.

¿Cuál fue el impacto profesional de estas secuelas?

El proceso afectó profundamente la confianza de Galilea Montijo, llevándola a pensar que su carrera en la televisión había llegado a su fin debido a los cambios visibles en su rostro. A ello se sumaron las constantes especulaciones y duras críticas que recibió en redes sociales.

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