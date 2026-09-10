Cinco mexicanos comparecen en Inglaterra acusados de producir metanfetamina en laboratorio clandestino

Cinco ciudadanos mexicanos comparecerán este jueves 10 de septiembre ante una corte de Warwickshire, Inglaterra, acusados de conspirar para la producción de metanfetamina, informó la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA).

Los imputados fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años y originario de Michoacán; Victoria Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Leoncio Moso Borja, de 37, y José Núñez Angulo, de 44 años. Los últimos cuatro son originarios de Culiacán, Sinaloa.

La NCA sostiene que los cinco presuntamente formaban parte de una organización dedicada a fabricar la droga sintética en un laboratorio clandestino instalado en una zona agrícola remota.

¿Dónde estaba el laboratorio de metanfetamina?

De acuerdo con la investigación de las autoridades británicas, el laboratorio fue localizado cerca de Furnace End, en el condado de Warwickshire.

La NCA no detalló en su comunicado la cantidad de metanfetamina que presuntamente se producía en el lugar ni el tiempo durante el cual habría funcionado la instalación.

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La metanfetamina está clasificada en Reino Unido como una droga de Clase A, categoría reservada para sustancias consideradas entre las de mayor riesgo dentro de la legislación británica.

¿Cuándo fueron detenidos los cinco mexicanos?

Las detenciones se realizaron el 13 de agosto durante un operativo coordinado por la Agencia Nacional contra el Crimen.

En las acciones también participaron la Policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y el Servicio de Ambulancias de West Midlands.

Después de las capturas, los cinco mexicanos fueron presentados ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde se formularon inicialmente los cargos en su contra.

Five Mexicans charged after meth lab discovered in remote Warwickshire countryside

https://t.co/Hzk1qvASqd — GB News (@GBNEWS) September 10, 2026

Permanecen en prisión preventiva

Tras esa primera comparecencia, un juez ordenó que los cinco permanecieran en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

La audiencia de este jueves forma parte del procedimiento en su contra por la acusación de conspiración para producir metanfetamina.

Hasta ahora, las autoridades británicas los señalan como presuntos participantes de una organización vinculada con la fabricación de esta sustancia, por lo que su responsabilidad deberá determinarse conforme avance el proceso ante los tribunales.

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