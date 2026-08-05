Golpe al CJNG en España: desmantelan laboratorio y decomisan 2.4 toneladas de metanfetamina oculta en vainilla

Autoridades de España desarticularon una estructura presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusada de introducir metanfetamina procedente de México mediante un cargamento legal de aroma líquido de vainilla.

El operativo dejó 13 personas detenidas en Cataluña, entre ellas siete ciudadanos mexicanos. Doce de los sospechosos quedaron en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por delitos contra la salud pública y participación en una organización criminal.

La intervención permitió decomisar alrededor de 2.4 toneladas de metanfetamina y desmantelar un laboratorio clandestino instalado en una finca aislada de la provincia de Lleida. Los investigadores consideran que se trataba de una de las mayores instalaciones detectadas en Europa para recuperar y cristalizar esta droga sintética.

¿Cómo ocultaba el CJNG la metanfetamina en cargamentos de vainilla?

La investigación comenzó después de que autoridades francesas detectaran un contenedor marítimo procedente de México. El cargamento transportaba cerca de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla, dentro del cual habían sido disueltas aproximadamente 2.5 toneladas de metanfetamina para dificultar su identificación durante los controles aduaneros.

Los agentes siguieron el recorrido de la mercancía hasta empresas logísticas ubicadas en la provincia de Barcelona. Posteriormente, el líquido fue trasladado a una finca en Almenar, Lleida, donde la organización contaba con equipos, reactivos e instrumentos industriales para separar la droga de la esencia y convertirla nuevamente en cristales.

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De acuerdo con los cálculos policiales, la instalación tenía capacidad para procesar hasta 800 kilogramos de metanfetamina en apenas dos días.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo en España?

La operación se ejecutó el 10 de julio e incluyó siete cateos: cinco en Barcelona, uno en Lleida y otro en Tarragona. Además de la droga, fueron decomisados seis vehículos, dinero en efectivo y abundante material químico utilizado durante el proceso de extracción y purificación.

Al momento de la intervención, una parte de la metanfetamina todavía permanecía mezclada con la vainilla líquida, mientras otra cantidad ya había sido recuperada y preparada para su distribución.

La investigación fue coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y contó con la participación de la Policía Nacional española y la Oficina Antiestupefacientes de Francia.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

Autoridades investigan la red internacional del CJNG en Europa

Las pesquisas continúan para identificar a las empresas utilizadas como fachada, determinar el destino final de la droga y ubicar a otros posibles colaboradores en México y varios países europeos.

Los investigadores sostienen que algunos integrantes viajaban expresamente desde México para operar el laboratorio y posteriormente regresaban al país. Otros miembros se encargaban de recibir el cargamento, vigilar los traslados, realizar labores de seguridad y coordinar la logística.

La desarticulación de esta célula representa un golpe a la expansión del CJNG en Europa y muestra el uso de métodos químicos cada vez más complejos para ocultar drogas sintéticas dentro de mercancías legales.

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