¿Aumentará el aguinaldo en 2026? Esto establece la Ley Federal del Trabajo

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, una de las prestaciones que esperan millones de trabajadores en México es el aguinaldo, pero existe una duda frecuente: ¿una empresa puede entregar más dinero del establecido por la ley? La respuesta está en las condiciones laborales de cada persona y en el mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 87 de la legislación laboral establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos, y señala que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

¿El aguinaldo aumentó a 30 días en 2026?

Hasta septiembre de 2026, el aguinaldo mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo continúa en 15 días de salario. Por lo tanto, no existe una reforma vigente que haya elevado de manera general esta prestación a 30 días para las personas trabajadoras regidas por la LFT.

En años recientes se han presentado propuestas legislativas para aumentar el aguinaldo, incluso iniciativas que plantean incrementos progresivos de acuerdo con la antigüedad. Sin embargo, una iniciativa o propuesta no equivale por sí misma a una reforma vigente.

¿Una empresa puede darte más de 15 días de aguinaldo?

Sí. Los 15 días de salario son el mínimo legal, por lo que una empresa puede establecer una prestación superior a ese monto. La propia PROFEDET explica que los contratos individuales o colectivos, reglamentos y otros instrumentos laborales pueden contemplar prestaciones mayores a las mínimas previstas por la legislación.

Esto significa que dos trabajadores pueden recibir cantidades diferentes de aguinaldo, aun cuando ambos tengan una relación laboral regulada por la LFT, si sus condiciones contractuales establecen prestaciones distintas.

¿Cuánto aguinaldo te corresponde en 2026?

Si trabajaste durante todo el año y tu empresa aplica únicamente el mínimo legal, te corresponden 15 días de salario como aguinaldo.

Por ejemplo, una persona cuyo salario mensual sea de 12 mil pesos tendría un salario diario de 400 pesos, tomando como referencia un cálculo de 30 días. Con el mínimo de 15 días, su aguinaldo sería de 6 mil pesos.

Si no cumpliste un año de servicio, también tienes derecho al pago proporcional correspondiente al tiempo que trabajaste. Esto aplica independientemente de que continúes laborando o no en la fecha en que se liquide el aguinaldo.

¿Te pueden pagar menos de 15 días?

Para las personas trabajadoras sujetas a la LFT, el patrón no puede establecer un aguinaldo inferior al mínimo legal de 15 días de salario cuando se laboró el año completo. Si el periodo trabajado fue menor, corresponde la parte proporcional.

Además, la PROFEDET señala que el aguinaldo es una prestación que debe pagarse conforme a las disposiciones laborales y que las personas trabajadoras tienen derecho a exigirlo si no reciben lo que corresponde.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo 2026?

La fecha límite para recibir el aguinaldo 2026 es el 20 de diciembre, ya que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que debe pagarse antes de ese día.

Por ello, los trabajadores deben recibir esta prestación a más tardar el 19 de diciembre, salvo que exista una condición laboral que establezca un pago anticipado.

¿Qué pasa si no te pagan el aguinaldo?

Si el patrón no entrega el aguinaldo correspondiente, la persona trabajadora puede solicitar orientación y asesoría ante la PROFEDET. La dependencia señala que existe un plazo de un año para exigir el pago de esta prestación.

Para cualquier reclamación es conveniente conservar documentos relacionados con la relación laboral, como recibos de nómina, contrato y comprobantes de pago.

En conclusión, el aguinaldo 2026 mantiene un mínimo legal de 15 días para las personas trabajadoras regidas por la LFT. Sin embargo, quienes tengan mejores prestaciones establecidas por su empresa, contrato o condiciones laborales pueden recibir una cantidad superior.