Motociclista cae tras impactar la acera central de la Calzada Veracruz en Chetumal

Un motociclista identificado como César resultó lesionado la madrugada de este sábado al perder el control de su unidad en el cruce de la Calzada Veracruz con la calle Francisco Zarco en Chetumal.

De acuerdo con testigos del hecho, el conductor circulaba a una velocidad inmoderada al momento de perder el equilibrio.

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Según relataron personas presentes en el lugar, la motocicleta "banqueteó" al chocar contra la acera central de la vialidad, lo que provocó que el conductor cayera de manera violenta.

Pese a la aparatosidad del incidente, las lesiones reportadas no revistieron gravedad, César presentó únicamente golpes contusos y raspones en distintas partes del cuerpo, de acuerdo con lo observado por quienes se acercaron a auxiliarlo.

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Fueron precisamente automovilistas y peatones que transitaban por la zona quienes brindaron la primera atención al motociclista, ayudándolo a incorporarse.