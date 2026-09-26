Yucatán, entre los cinco estados donde más subieron los precios en septiembre

Yucatán registró en la primera quincena de septiembre un aumento de 0.48 por ciento en los precios, superior al promedio nacional de 0.33 por ciento, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

La entidad se ubicó así entre las cinco con mayores incrementos quincenales del país, sólo detrás de Tlaxcala, con 0.66 por ciento; Zacatecas, 0.64, y Colima, 0.52; por encima de Chihuahua, que reportó 0.43 por ciento.

En Mérida, el comportamiento fue idéntico al estatal, con una variación de 0.48 por ciento, colocándose también entre las ciudades con mayores aumentos de precios reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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El comportamiento contrasta con Quintana Roo, donde el incremento fue de apenas 0.18 por ciento, por debajo del promedio nacional. En Chetumal, la variación fue todavía menor, de 0.02 por ciento.

Así, Yucatán registró en la quincena un aumento de precios 2.7 veces superior al de Quintana Roo y 0.15 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

En el caso de Yucatán, el dato quincenal representa una nueva presión sobre los precios después de que Mérida cerró agosto con una inflación anual de 4.28 por ciento, superior al 3.26 por ciento nacional

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Panorama nacional

A nivel nacional, el INPC aumentó 0.33 por ciento respecto de la segunda quincena de agosto, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.42 por ciento, frente al 3.74 por ciento registrado en la primera quincena de septiembre del 2025.

El repunte nacional estuvo determinado principalmente por productos como el jitomate, cuyo precio aumentó 22.79 por ciento; la cebolla, 8.61; el gas doméstico LP, 1.97, y el pollo, 1.53 por ciento. También aumentaron las colegiaturas de primaria y secundaria, con variaciones de 5.85 y 5.33 por ciento, respectivamente.