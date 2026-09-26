Clima en Campeche hoy: continuarán las lluvias este sábado 26 de septiembre

Para el último fin de semana de septiembre se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en Campeche, acompañado de chubascos y lluvias puntuales fuertes, debido a la presencia de canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura ubicada al noreste de la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Clima en Campeche este fin de semana: ¡Tome precauciones! Lluvias y calor no darán tregua

Tan solo durante la lluvia de ayer viernes, que tuvo una duración no mayor a las dos horas, diversas calles y avenidas subieron el nivel del agua, principalmente debido a la alta cantidad de basura registrada en las vialidades. Ejemplo de ello, en Siglo XXI se desbordó la ría en la avenida Siglo XXI tras intensa lluvia, por lo que el tránsito de la zona tuvo que ser redistribuido.

Además, las cámaras del C5 captaron por lo menos tres avenidas que quedaron intransitables por el aumento en el nivel del agua. Entre los puntos más afectados están la avenida Concordia, Flor de Limón, así como la avenida Gobernadores, a la altura del “Parque de las Palomas”. Algunos motociclistas sucumbieron a la fuerza de arrastre del agua y terminaron por caer de sus unidades.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro alcanzará temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en la entidad, por lo que se mantendrá un ambiente sofocante durante gran parte del día.

En las regiones Centro, Norte y Sur, las máximas oscilarán entre los 36 y 38 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 24 y 26 grados.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN pronostica para el suroeste campechano chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

En la región Sur también se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros, acompañadas de tormentas y vientos con rachas de 25 a 30 kilómetros por hora.

Para la región Centro se esperan lluvias de 5 a 25 milímetros, cielo medio nublado y vientos con rachas de 25 a 30 kilómetros por hora.

En tanto, en la región Norte se anticipan precipitaciones moderadas de 5 a 25 milímetros, cielo medio nublado y vientos ligeramente más intensos, con velocidades máximas de 30 a 35 kilómetros por hora.

Ante las altas temperaturas y las probables descargas eléctricas asociadas con las tormentas, principalmente en la zona Sur, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Se pide tomar precauciones al transitar por carretera, debido a la posibilidad de encharcamientos y reducción de visibilidad a causa de las lluvias.

JGH