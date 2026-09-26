Semarnat frena proyecto de Secrets Moxché en Playa del Carmen por obras sin autorización

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó que no procede la autorización ambiental para el proyecto hotelero Secrets Moxché, en Playa del Carmen, debido a que se detectaron obras realizadas sin la autorización federal correspondiente.

Noticia Destacada Quintana Roo registra 61 nacimientos en niñas de 10 a 14 años durante el primer semestre de 2026

El resolutivo fue emitido el 13 de agosto del 2026, después de que parte de los trabajos de protección costera ya habían sido ejecutados.

Esta obra, promovida por el Fideicomiso Moxché I 2346/2016, contempla infraestructura marina y la extracción de arena de un banco marino para restaurar un tramo de casi 300 metros de playa. La propuesta incluye la construcción de rompeolas y el retiro de sedimentos dentro de polígonos de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

De acuerdo con el registro de la Gaceta Ecológica número DGIRA/0046/26, la mencionada solicitud fue presentada ante la dependencia federal el 8 de octubre del 2020 a través de una Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad (MIA).

A través del oficio SRA/DGIRA/DG-06622-26, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) estableció que el proyecto requiere un análisis de cumplimiento con el Programa de Manejo del área natural protegida, como condición para determinar la viabilidad de cualquier intervención en el litoral arrecifal del norte de Quintana Roo.

Dicha documentación presentada por el promovente contempla la construcción de tres rompeolas sumergidos, de 75 metros de longitud cada uno, colocados sobre tapetes antisocavón con una superficie conjunta de 5 mil 670 metros cuadrados.

También incluye la instalación de hábitats artificiales tipo reef ball y otras estructuras en la zona marina.

Entre las acciones previstas se encuentra el dragado de 29 mil 088.59 metros cúbicos de arena del banco marino denominado MOX 1, con una extensión de 149 mil 038 metros cuadrados frente a la costa de Playa del Carmen.

El material sería utilizado para el relleno de la duna costera y el acondicionamiento del frente de playa del complejo.

El proyecto también planteaba la extracción de aproximadamente 28 mil 660 metros cúbicos de arena para la restauración de unos 300 metros de playa. Estas acciones, según la documentación ambiental, ya habían sido identificadas desde el 2020.

Las evaluaciones técnicas integradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señalaron que las obras tendrían incidencia directa en las subzonas de Uso Público “Playa del Carmen” y “Tulum-Sian Ka’an” de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

El resolutivo de la Semarnat establece la condición de “No Aplica” en el apartado correspondiente a la vigencia, con lo que no se autoriza el desarrollo de los trabajos contemplados en la propuesta.

Evaluación ambiental

Por otra parte, el hotel Dreams Puerto Morelos Resort & Spa, localizado en Bahía de Petempich, ingresó a evaluación ambiental ante la Semarnat para un proyecto integral de restauración y estabilización de su frente de playa, con una inversión directa preliminar de 12 millones 993 mil 680.37 pesos.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental, la intervención se desarrollaría en playa y zona marina somera, donde se ha documentado una pérdida progresiva de playa seca y de la franja natural de amortiguamiento entre el mar y la infraestructura hotelera.

El documento señala que esta condición ha permitido una mayor incidencia del oleaje, procesos de socavación y deterioro del frente costero.

Fuentes de los comités técnicos ambientales de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo refieren que en Puerto Morelos la pérdida de arenales alcanza entre 14 y 18 metros durante los últimos 10 años.

(Elisa Rodríguez)