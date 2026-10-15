México rompe récord de turismo en 2026: llegan 67.7 millones de viajeros y dejan derrama de 24 mil millones de dólares

México alcanzó un nuevo récord en turismo internacional al recibir 67.7 millones de viajeros entre enero y agosto de 2026, cifra que representa un crecimiento de 6.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la funcionaria presentó los principales indicadores del sector turístico, que también registró cifras históricas en la llegada de turistas y captación de divisas.

Turismo en México genera derrama de más de 24 mil millones de dólares

Rodríguez Zamora detalló que, durante los primeros ocho meses de 2026, México recibió 32.7 millones de turistas internacionales, es decir, visitantes que permanecieron al menos una noche en el país, lo que significó un incremento de 3.9 por ciento respecto a 2025.

En cuanto a la derrama económica, el gasto de los viajeros internacionales alcanzó los 24 mil 152 millones de dólares, un aumento de 0.9 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

La secretaria destacó que el turismo de cruceros también registró resultados positivos, con la llegada de 8.2 millones de pasajeros, 13.5 por ciento más que entre enero y agosto de 2025.

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Además, los cruceristas generaron ingresos superiores a 716 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 17.3 por ciento.

Respecto al turismo nacional, señaló que más de 75 millones de mexicanos viajaron por el país durante el periodo analizado, mientras que el Tren Maya transportó a más de 65 mil pasajeros extranjeros.

México espera más de 2.5 millones de visitantes por Día de Muertos

La titular de Turismo también presentó las expectativas para las celebraciones de Día de Muertos de 2026, temporada en la que se prevé la llegada de más de 2.5 millones de visitantes, incluidos más de 1.5 millones de turistas.

Para estas fechas, la ocupación hotelera estimada se ubica entre 70 por ciento y 80 por ciento en los destinos turísticos, mientras que se espera un incremento superior al 5 por ciento en la derrama económica respecto al año anterior.

Entre los destinos destacados para esta celebración se encuentran Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México y Yucatán, aunque Rodríguez Zamora señaló que existen más de 200 experiencias turísticas disponibles en diferentes entidades del país.

Finalmente, Sheinbaum resaltó los resultados del sector y reiteró que los 67.7 millones de viajeros internacionales y los 24 mil 152 millones de dólares de ingresos representan cifras históricas para el turismo mexicano.

IO