Tren Maya amplía su conectividad turística con tres nuevas rutas en Quintana Roo

Desde el 15 de agosto del 2026 operan tres nuevas rutas de transporte intermodal en Cancún y Playa del Carmen, como parte de la ampliación de los servicios del Tren Maya para conectar a los pasajeros con los aeropuertos, las zonas céntricas y los principales puntos de interés turístico.

Manuel Jaime Ramírez Camacho, director general del Tren Maya, informó durante la conferencia en Palacio Nacional que estas nuevas rutas buscan fortalecer la conectividad de los pasajeros con los principales puntos de interés turístico.

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Señaló que el sistema alcanzará su punto de equilibrio financiero hasta el 2032, nueve años después de iniciar operaciones. Desde su inauguración, el 16 de diciembre del 2023, ha transportado 2 millones 944 mil pasajeros, mediante 16 mil 444 operaciones realizadas a lo largo de mil días.

Actualmente, el Tren Maya cuenta con 42 trenes, de los cuales 32 son híbridos y 10 de diésel. La flota incluye 31 unidades regulares para el servicio de pasajeros, ocho trenes restaurante y tres de larga distancia.

El sistema ofrece 24 servicios comerciales y dos servicios de tren restaurante, además de registrar un porcentaje de satisfacción de 96 por ciento entre sus usuarios.

Tren Maya en Quintana Roo / Rodolfo Flores

Durante este año, el proyecto acumula ingresos por 364 millones de pesos. Para el primer semestre del 2027 está previsto el inicio de las operaciones de carga, mientras que en el 2028 se contempla la operación conjunta de carga y pasajeros.

La empresa tiene como meta transportar cuatro millones de pasajeros y 4.7 millones de toneladas de mercancías en el 2030. A partir del 2032, se espera consolidar el punto de equilibrio financiero, que, de acuerdo con el funcionario, se fortalecerá en los años posteriores.

Remodelan el Parque del Jaguar

Ramírez Camacho también informó que se realizan trabajos de remodelación y actualización de las instalaciones del Parque del Jaguar, en Tulum, a petición de ciudadanos, integrantes de la sociedad civil y prestadores de servicios turísticos de la región.

El objetivo es elevar la calidad de los servicios turísticos, optimizar la operación del recinto y mejorar la atención al público, además de fortalecer la conexión de los visitantes con la selva y el patrimonio arqueológico de la zona.

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Proyectan metas tras expansiones

Durante la conferencia también se presentaron los resultados y las metas financieras de las empresas administradas por las Fuerzas Armadas.

Mexicana de Aviación, dirigida por el general Leobardo Ávila Bojórquez, proyecta alcanzar su punto de equilibrio financiero en el 2030, tras completar la expansión de su flota a 20 aeronaves durante el 2027.

Actualmente cuenta con 10 aviones, aunque las dos incorporaciones más recientes todavía se encontraban en proceso de certificación. Desde el inicio de operaciones, la aerolínea ha transportado más de un millón 276 mil pasajeros y reportó un crecimiento de 31 por ciento en el 2026 respecto del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el grupo Mundo Maya, encabezado por el general Ricardo Flores González, prevé alcanzar su equilibrio financiero en el 2028. La empresa administra 43 unidades de negocio, entre aeropuertos, estaciones de combustible, gasolineras, hoteles, parques y museos.

Sus siete hoteles registraron cerca de 75 mil huéspedes al cierre de septiembre, un incremento de 37.23 por ciento respecto al 2025. El grupo también reportó más de 2.5 millones de pasajeros en sus aeropuertos y casi 1.5 millones de visitantes en sus parques.