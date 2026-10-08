Tren Maya se acerca a 3 millones de pasajeros y prepara servicio de carga para 2027

El Tren Maya se aproxima a los 3 millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones y avanza en la incorporación de nuevos servicios para ampliar su actividad ferroviaria en el sureste de México.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Jaime Ramírez Camacho, director general del Tren Maya, presentó los resultados de la empresa y las metas previstas para los próximos años.

El funcionario detalló que el sistema ferroviario cuenta con 1,554 kilómetros de vías, 34 estaciones, tres talleres con cocheras y ocho bases de mantenimiento. La flota está integrada por 42 trenes: 32 híbridos y 10 de diésel.

Desde el 16 de diciembre de 2023, cuando comenzó el servicio de pasajeros, hasta la fecha se han movilizado 2 millones 944 mil personas, mediante más de 16 mil operaciones. La empresa reporta además un nivel de satisfacción de los usuarios de 96 por ciento.

Tren Maya amplía sus fuentes de ingresos

Ramírez Camacho explicó que la empresa ha incorporado nuevas líneas de negocio para complementar los ingresos obtenidos por la venta de boletos.

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En 2024 comenzaron actividades como la renta de locales comerciales en estaciones, regalías de las tiendas Tren Maya y paquetes turísticos por la península. Ese año los ingresos alcanzaron 275 millones de pesos.

Para 2025 se agregaron espacios publicitarios, transporte intermodal y el tren ligero de Campeche. Con estas actividades, la recaudación ascendió a 541 millones de pesos, prácticamente el doble de lo registrado un año antes.

Durante 2026 también se incorporaron servicios relacionados con el transporte de carga y nuevas modalidades de operación. De enero a octubre, los ingresos acumulados alcanzaron 364 millones de pesos.

Tren restaurante y nuevas rutas intermodales

Entre las novedades destaca el Tren Maya Restaurante, diseñado para combinar el recorrido ferroviario con una experiencia gastronómica. Después de su viaje inaugural en agosto, el servicio comenzó a operar de manera regular desde el 13 de septiembre en la ruta Mérida-Izamal-Chichén Itzá, con regreso por la tarde.

La empresa también fortaleció el transporte intermodal para conectar las estaciones ferroviarias con aeropuertos, centros urbanos y sitios turísticos.

Desde el 15 de agosto de 2026 funcionan tres nuevas rutas en Cancún y Playa del Carmen, mientras que a partir del 15 de septiembre se incorporó una conexión desde la estación Mérida Teya hacia el centro histórico y Paseo de Montejo.

¿Cuándo comenzará a transportar carga el Tren Maya?

Uno de los proyectos centrales para los próximos años es la incorporación del servicio ferroviario de carga.

De acuerdo con el calendario presentado, durante el primer semestre de 2027 está previsto comenzar las operaciones de transporte ferroviario de mercancías, con cuatro terminales, un ramal y un libramiento.

Para 2028 se contempla alcanzar una operación dual de pasajeros y carga, además de poner en funcionamiento cinco terminales complementarias destinadas a fortalecer la infraestructura logística.

La proyección establece que para 2030 el Tren Maya alcance 4 millones de pasajeros y 4.7 millones de toneladas de mercancías transportadas.

Tren Maya busca alcanzar equilibrio financiero en 2032

El plan estratégico contempla que la empresa transite hacia una etapa de consolidación durante los próximos años. Para 2029 se prevé ampliar alianzas comerciales e impulsar la innovación tecnológica, mientras que en 2031 se buscará estabilizar la operación ante una mayor demanda y fortalecer la conectividad intermodal.

La meta para 2032 es alcanzar el punto de equilibrio financiero, después de una etapa de maduración y expansión de sus líneas de negocio.

Ramírez Camacho señaló que la estrategia se basa en cuatro pilares: eficiencia y seguridad operacional, rentabilidad, cumplimiento de la normatividad y sostenibilidad.

Estas son las tarifas del Tren Maya

El sistema mantiene cuatro categorías tarifarias: especial, local, nacional e internacional.

Por ejemplo, el viaje entre Cancún y Playa del Carmen tiene un precio de 87 pesos para la tarifa especial, 116 pesos para residentes, 174 pesos para pasajeros nacionales y 232 pesos para extranjeros.

En la ruta Mérida-Cancún, las tarifas anunciadas son de 391 pesos en modalidad especial, 521 pesos para residentes, 781 pesos en tarifa nacional y 1,041 pesos para visitantes internacionales.

Además de los boletos, el Tren Maya comercializa paquetes turísticos que integran transporte aéreo, hospedaje, recorridos ferroviarios, traslados terrestres, alimentación, acceso a zonas arqueológicas y actividades recreativas.

Actualmente se ofrecen 16 paquetes turísticos permanentes, con diferentes recorridos y experiencias para conocer destinos culturales, naturales y arqueológicos del sureste mexicano.

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