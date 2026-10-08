Grupo Mundo Maya crece: supera 2.5 millones de pasajeros y registra 1.5 millones de visitantes

El Grupo Mundo Maya, administrado por GAFSACOMM, reportó un crecimiento en sus principales unidades de negocio, con avances en los sectores aeroportuario, energético, turístico y cultural.

Durante la conferencia matutina de este jueves 8 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, su director general, Ricardo Flores González, presentó los resultados de la empresa al cierre de septiembre de 2026.

El funcionario explicó que el Grupo Mundo Maya integra 43 unidades de negocio, entre ellas aeropuertos, instalaciones relacionadas con hidrocarburos, hoteles, parques y museos.

Grupo Mundo Maya supera 2.5 millones de pasajeros

En materia aeroportuaria, la empresa reportó que sus instalaciones movilizaron más de 2.5 millones de pasajeros mediante casi 70 mil operaciones hasta el 30 de septiembre.

Esta cifra representa un crecimiento promedio de 8.14 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Noticia Destacada Mexicana de Aviación suma 10 aviones y supera 1.2 millones de pasajeros; anuncia nuevo destino

El grupo también registró un aumento en sus operaciones de hidrocarburos. En sus 13 estaciones se comercializaron y suministraron alrededor de 460 millones de litros de combustible, volumen superior al registrado durante el mismo periodo del año pasado.

A ello se suman más de 37 millones de litros comercializados en las cinco gasolineras administradas por la empresa.

Hoteles del Grupo Mundo Maya aumentan huéspedes

El sector turístico también mostró un incremento. Los siete hoteles administrados por el Grupo Mundo Maya recibieron cerca de 75 mil huéspedes hasta septiembre, lo que representa un crecimiento de 37.23 por ciento respecto a 2025.

La oferta incluye establecimientos ubicados en destinos como Calakmul, Chichén Itzá, Palenque, Nuevo Uxmal y Tulum.

Flores González destacó que estos hoteles buscan complementar la estancia de los visitantes con experiencias vinculadas con zonas arqueológicas, cenotes, áreas naturales y atractivos culturales del sureste mexicano.

Como parte de su estrategia comercial, el grupo incorporó modalidades como day pass y night pass, además de paquetes turísticos que incluyen hospedaje, alimentación, transporte aéreo mediante Mexicana y traslados terrestres relacionados con el Tren Maya.

Parques y museos reciben millones de visitantes

Los espacios culturales y naturales administrados por el grupo también reportaron un incremento en visitantes.

Hasta septiembre se contabilizaron casi 1.5 millones de visitantes en los cuatro parques, mientras que los dos museos registraron cerca de 400 mil personas, con un crecimiento de alrededor de 26 por ciento frente al año anterior.

Entre los espacios se encuentran el Parque La Plancha, en Mérida; el Parque del Jaguar, en Tulum; el Parque La Ceiba, en Palenque, y el Parque Nuevo Uxmal, en Yucatán.

El director general explicó que el Parque del Jaguar actualmente atraviesa trabajos de modernización, que incluyen mejoras en sanitarios, movilidad mediante vehículos eléctricos, un nuevo estacionamiento y la construcción de un arco inspirado en la arquitectura maya.

Grupo Mundo Maya proyecta consolidación para 2028

El plan estratégico de la empresa contempla tres etapas de desarrollo. La primera corresponde a la consolidación de capacidades operativas; posteriormente, entre 2027 y 2028, se prevé alcanzar el punto de equilibrio y avanzar hacia una etapa de mayor madurez empresarial.

Una vez alcanzado ese objetivo, el Grupo Mundo Maya plantea mantener un crecimiento sostenido y fortalecer su presencia en los mercados donde participa.

La estrategia se concentra en tres pilares: consolidación institucional y empresarial, desarrollo del sector aeroportuario y fortalecimiento del turismo y la cultura.

Con esta estructura, el grupo busca integrar servicios de transporte, hospedaje, entretenimiento, patrimonio cultural y experiencias turísticas en diferentes destinos del sureste y otras regiones del país.

IO