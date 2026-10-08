Presidenta de la República afirma que los trenes ya están protegidos en la Constitución: esto dice el artículo 28

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros en México cuenta actualmente con respaldo constitucional, luego de que un reportero planteara la posibilidad de que futuras administraciones reviertan la política ferroviaria.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la reforma al artículo 28 de la Constitución permite al Estado utilizar las vías ferroviarias existentes para prestar servicios de pasajeros.

El cambio constitucional, publicado en octubre de 2024, establece que los ferrocarriles, tanto de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional y reconoce al Estado la posibilidad de utilizar las vías ferroviarias para el transporte de pasajeros.

Tren Maya y Tren Interoceánico forman parte de la recuperación

Sheinbaum señaló que el proceso de recuperación comenzó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La presidenta explicó que su administración continuará con esta estrategia mediante la construcción de nuevas rutas ferroviarias para pasajeros y el fortalecimiento del transporte de carga.

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También destacó que el Estado cuenta ahora con atribuciones para regular el sistema ferroviario y desarrollar proyectos en las vías existentes. La legislación establece además que los concesionarios de carga pueden participar en el servicio de pasajeros bajo las condiciones previstas por las normas.

¿Puede cambiarse la protección de los trenes?

Ante la pregunta de si una futura administración podría modificar estas disposiciones, Sheinbaum reconoció que la Constitución sí puede reformarse, pero para ello se requiere alcanzar la mayoría calificada prevista para los cambios constitucionales.

“Alguien que tuviera las dos terceras partes podría cambiarlo”, explicó la presidenta, aunque añadió que actualmente no considera sencillo alcanzar esa cantidad de votos.

La mandataria presentó esta reforma como parte de la política de recuperación del sistema ferroviario nacional, mientras el Gobierno de México mantiene proyectos para ampliar tanto el servicio de pasajeros como el transporte de carga.

La propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contempla nuevas rutas ferroviarias y el fortalecimiento de la red de carga.

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