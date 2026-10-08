Claudia Sheinbaum destaca avance de Tren Maya y empresas turísticas: “van de acuerdo a su planeación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las empresas vinculadas con el transporte ferroviario y el turismo avanzan conforme a las metas establecidas desde su creación y puesta en operación.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, realizada en Palacio Nacional, la mandataria se refirió a los informes presentados sobre el desempeño del Tren Maya y otras empresas del sector turístico y de transporte.

Empresas cumplen metas y avanzan hacia el punto de equilibrio

Sheinbaum explicó que cada empresa cuenta con una planeación que establece objetivos anuales y mensuales, cuyo cumplimiento es revisado periódicamente.

La presidenta destacó que estos proyectos tienen previsto alcanzar un punto de equilibrio, entendido como la etapa en la que sus propios ingresos permiten cubrir sus costos de operación y mantenimiento, sin requerir recursos adicionales del presupuesto público.

La mandataria señaló que el seguimiento de las metas se realiza de manera constante y que los resultados muestran incrementos tanto mensuales como anuales.

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Turismo impulsa los servicios del Tren Maya

La mandataria también reconoció el trabajo de la Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, para integrar los diferentes servicios y promoverlos mediante plataformas de viajes.

La estrategia busca complementar la operación ferroviaria con servicios turísticos y facilitar que los usuarios encuentren alternativas de viaje que incluyan transporte, hospedaje y experiencias en los destinos del sureste.

La presidenta sostuvo que los proyectos avanzan conforme a la planeación original y que las metas establecidas para cada etapa se revisan de manera periódica para identificar las necesidades de apoyo y ajustar las acciones cuando sea necesario.

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