Todo es personal en Yucatán

QUE LA ANUNCIADA incorporación de Conchita Ruiz a Morena en Umán tiene historia, y no precisamente de lealtades. Según cuentan en los círculos políticos, en la elección pasada era la apuesta de Mauricio Vila, impulsada con la operación de Roger Torres.

Frustrada su candidatura, brincó a Movimiento Ciudadano y ahora aterriza en Morena. La nueva adquisición guinda fue, en su momento, la carta que Vila quería jugar en Umán. Cambian los colores; el pedigrí, no.

A QUIEN NO la calienta ni el sol es la alcaldesa de Umán, Kenia Waldina. Y no sólo porque ya le habrían avisado que no repetirá como candidata. Esa noticia se la habrían dado semanas atrás y, aunque la habría tragado a regañadientes, ya parecía resignada a su nueva realidad.

El problema es que su enemiga política de siempre es Conchita Ruiz. Las viejas diferencias entre ambas, lejos de quedar enterradas, habrían resurgido en cuanto se habló de sucesión.

Personas cercanas a Waldina aseguran que la alcaldesa habría dicho en privado que no le allanará el camino a su antigua adversaria y que hará todo lo políticamente posible para impedir que Conchi llegue a la presidencia municipal. Lo curioso es que a Waldina le tocaría premio de consolación: el Distrito 12, con cabecera en Umán. Consuelo con domicilio conocido.

VAYA DESORDEN SE armó en Morena Yucatán con la convocatoria para quienes buscan ser coordinadores federales, antesala de las diputaciones federales. Entre los aspirantes, sobre todo los que van por la reelección, hay molestia y confusión, porque la convocatoria apareció prácticamente sin amarres.

Dicen que ni el presidente estatal, Carlos Bojórquez Urzaiz, avisó a tiempo de su publicación, así que más de uno tuvo que rastrear redes y páginas nacionales del partido para enterarse de términos y fechas. Nadie tiene claro cómo se jugará esto.

Unos se preguntan si deben registrarse por iniciativa propia o esperar “la llamada”; si desde algún escritorio les dirán quién se inscribe y quién mejor ni lo intente; o si, como dicta el procedimiento formal, cualquiera que cumpla los requisitos puede levantar la mano.

La pregunta que más retumba en los pasillos es otra: ¿habrá encuesta de verdad o los nombres ya están repartidos? Algunos ya piensan tocar directamente la puerta de Citlalli Hernández.

RECIÉN LE RENUNCIÓ a Rommel Pacheco su secretario particular, Sergio Arceo Núñez, quien también lo fue de Víctor Caballero en la SEP de Yucatán. ¿Los motivos? Un rompimiento irreconciliable por presuntos malos tratos de Pacheco a quien le había sido leal, y las envidias de otros allegados por haberlo nombrado jefe de despacho.

Tampoco es secreto que Emmanuel Alcántara, dueño de gimnasios y antes patrocinador de su proselitismo, ha orquestado una campaña en su contra por deudas y tratos incumplidos.

El empresario, por cierto, ahora quiere ser político: anda “moviéndose” por el estado, Mérida y sus comisarías, promoviendo su imagen sin el visto bueno del jefe político estatal ni de quienes tienen potestad para “palomear” sus aspiraciones, quizá a diputado local o federal por Morena. Vocación súbita, pero sin permiso.

QUE EL SENADOR Jorge Carlos Ramírez quiere que el Verde compita solo por las diputaciones locales y, además, impulsar candidatura propia a la Alcaldía de Mérida. La intención sería muy concreta: ganar margen de negociación. Habrá que ver cuánto hay de proyecto electoral y cuánto de chantaje a los aliados.

LAS QUEJAS CONTRA Desarrollo Urbano de Mérida apuntan a dos vicios: respuestas que tardan meses y requisitos que, según los inconformes, no existen en el reglamento. El resultado serían gastos extra, créditos bancarios en riesgo y proyectos abandonados. Entre los testimonios hay dos personas que desistieron cansadas de esperar.

También se cuestiona el trato del personal y de la directora, indiferentes a los tiempos y necesidades de quienes hacen trámites. La dependencia debe explicar qué ocurre: detrás de cada expediente hay una inversión, un patrimonio y ciudadanos que merecen respuestas, no ventanillas que las enfríen.

QUIEN ANDA INDISCIPLINADA y descuidando la investidura de jefa del despacho del Gobernador es Ivonne Carrera Pérez. La semana pasada publicó en redes un largo texto sobre el combate a la delincuencia organizada, con cifras sin fuente y programas para jóvenes. Cerró con un exabrupto: a “quienes me mencionan o me provocan creyendo que tengo la lengua amarrada” les dijo que no se está “aguantando por complicidad o por un cargo”.

Quienes saben advierten que ese no es el papel de un titular de unidad, y menos del despacho del Gobernador, cuyo ofi cio es conciliar, dialogar y ejercer profesionalismo, no entrar al cuadrilátero ni polarizar.

Cuando la jefa del despacho se comporta como militante en campaña, alguien olvidó para qué sirve el cargo.

DICEN QUE “PARA que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, y otro Carrera Pérez, el regidor Diego, lo confi rma. Como no puede ser de otro modo, en redes publicó un video a bordo del “Va y Ven” para explicar la logística de movilidad y los cobros de las concesionarias, y desmentir que varias unidades fueron enviadas a otras partes del país por falta de uso.

Las críticas surgen porque el regidor habría tenido un montaje a su medida: el camión estacionado en el parque de maniobras, donde recorre el vehículo con paso fi rme y se baja sin tropiezo alguno.

Los críticos lo resumen así: es muy fácil defender el transporte desde el privilegio de un set con contactos y posiciones políticas. Que lo intente en hora pico, entre baches y sin acordonar.

DESPUÉS DE VARIOS años, nos cuentan que habría terminado, y de forma abrupta, la relación sentimental entre Ivonne Ortega Pacheco y Javier Osante. Sin meternos en terrenos estrictamente privados, hasta ahí lo personal. Lo políticamente interesante viene después: Osante estaría sumamente preocupado por su futuro.

Sin diputación, sin cargo asegurado y, según quienes conocen sus movimientos, sin lugar claro en Movimiento Ciudadano, habría salido a buscar interlocutores que le expliquen qué sigue. Nos aseguran que ha llamado reiteradamente a Jorge Álvarez Máynez, hasta varias veces al día, sin respuesta.

La angustia sería tal que ya consideraría comprar un boleto a la Ciudad de México y plantarse en persona. Cuando el teléfono no responde, queda el avión.

NOS CUENTAN QUE la senadora Verónica Camino Farjat anda con las alarmas encendidas tras el golpe político que habría sufrido su compañera Andrea Chávez en Chihuahua. No por amistad entrañable, sino por el espejo: según personas de su grupo, la yucateca lee lo de Chávez como advertencia rumbo a 2030, pues ambas han sido identifi cadas con Adán Augusto López Hernández.

En círculos morenistas se percibe que Adán Augusto perdió buena parte del peso y las simpatías que tuvo cerca de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que quienes hicieron carrera bajo su cobijo (como Raúl Paz) estarían calculando cuánto les cuesta seguir cargando esa etiqueta.

ENTRE LOS PRIISTAS de la vieja guardia que se reúnen a tomar café en la cafetería Pop del centro de Mérida, esta semana estalló una carcajada: Francisco Medina Sulúb como presidente de la Corriente Crítica del PRI. Los veteranos no daban crédito. “¿A esto hemos llegado?”, habría soltado alguno entre sorbo y sorbo, recordando que esa Corriente nació para cuestionar decisiones de la dirigencia y expresar posiciones distintas a la línea ofi cial. Los comensales cuestionaron su trayectoria como regidor y el sentido de sus votos, que, según ellos, unas veces coinciden con el PAN, otras con Morena y otras con intereses ajenos a su partido, todo por “propinas”. Para esos priistas de antaño, que conocieron un partido con estructuras, sectores, corrientes y disciplina, el nombramiento muestra hasta dónde se ha encogido el otrora poderoso tricolor, hoy un chiquipartido.

NOS ASEGURAN QUE en el actual gobierno municipal de Mérida habrían empezado a revisar con lupa contratos otorgados en la gestión de Renán Barrera Concha, y que entre los nombres que aparecen están Grupo Febsa del Sureste y Remordex S.A. de R.L. Las versiones internas apuntan a obras de remodelación de bancas y parques, y a posibles inconsistencias entre lo contratado, lo pagado y lo ejecutado. Se menciona al contratista Abraham Elías Yabur Flores, a quien, según nuestras fuentes, se busca para que dé su versión sobre trabajos facturados que no se habrían realizado. Está por verse si las bancas existen o si sólo se sentaron sobre ellas los pagos.

Cuando empiezan los destapes… Todo es personal.