Policía habría vencido por el cansancio y estrella patrulla contra poste en Campeche

Una patrulla de la Policía Estatal terminó con severos daños luego de impactarse contra un poste en las inmediaciones de Antigua Hampolol y el Mercadito de la Fidel, cuyos policías fueron trasladados al hospital para valoración.

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El percance ocurrió cuando la unidad oficial con número 618 y placas CM-013A-3 se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una estructura de madera perteneciente a teléfonos de México, donde el operador se habría quedado dormido debido al cansancio, ocasionando que perdiera el control de la patrulla.

Tras el impacto, los uniformados fueron atendidos por paramédicos del Sector Salud y se solicitó el apoyo de una ambulancia de rescate de la corporación para trasladarlos a un centro médico, donde serían sometidos a una valoración para determinar su estado de salud.