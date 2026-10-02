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Tres días sin luz desatan bloqueo de siete horas en la Campeche-Champotón: Amenazan con nuevo bloqueo

Después de siete horas de bloqueo, pobladores liberaron ambos carriles de la carretera Campeche-Champotón; sin embargo, Ciudad del Sol continúa sin energía eléctrica tras tres días.

Por Jorge May

2 de oct de 2026

1 min

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Sin luz y sin solución: pobladores amagan con volver a bloquear la Campeche-Champotón
Sin luz y sin solución: pobladores amagan con volver a bloquear la Campeche-Champotón

Luego de siete horas de bloqueo, hace unos momentos fue liberada en su totalidad ambos carriles de la carretera Campeche-Champotón tras un bloqueo a la altura de Ciudad del Sol, municipio de Champotón por falta de luz.

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Alrededor de las 23:00 horas, pobladores de esta localidad procedieron a cerrar el puente vehicular y acceso alternos en protesta de falta de energía eléctrica durante tres días consecutivos. Varios conductores quedaron atorados durante la madrugada en ambos carriles.

Podrían volver a bloquear ante la falta de solución al problema
Podrían volver a bloquear ante la falta de solución al problema

A las 6:00 horas de este viernes, autoridades confirmaron que el bloqueo fue liberado en su totalidad; sin embargo, se logró saber que el servicio eléctrico no se ha restablecido en Ciudad del Sol. Podrían volver a bloquear ante la falta de solución al problema.

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