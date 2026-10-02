Cecilia Patrón entrega 57 cámaras corporales a inspectores de Mérida para combatir la corrupción

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó 57 cámaras corporales a inspectores de las áreas de Desarrollo Urbano, Gobernación y de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados, con el objetivo de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y brindar mayor certeza a los ciudadanos.

“En Mérida queremos una autoridad que actúe de frente, con transparencia y siempre apegada a la ley. Estas cámaras corporales son una herramienta para documentar el trabajo de nuestros inspectores y dar certeza a la ciudadanía. Queremos que cada actuación de la autoridad municipal sea clara, objetiva y pueda ser verificada”, afirmó la edil.

Modelo transparente

La alcaldesa destacó que Mérida avanza hacia un modelo de gobierno en el que la actuación de la autoridad pueda ser documentada, verificada y evaluada, utilizando la tecnología como una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana.

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Explicó que los dispositivos, permitirán documentar entrevistas y actuaciones realizadas durante las labores de inspección, al tiempo que contribuyen a prevenir malas prácticas y posibles actos de corrupción.

“Estas cámaras no son para vigilar a nuestra gente; son para dar certeza sobre cómo actuamos como autoridad. señaló.

De las 57 cámaras corporales entregadas 24 fueron para inspec inspectores de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados, 17 para los de Gobernación y 16 para Desarrollo Urbano.

Como parte de esta primera entrega recibieron los equipos Silvia Díaz Aké, inspectora de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados; Pablo Duperón Gómez, inspector de la Dirección de Gobernación, y Liliana Ariel Arzate Ramírez, inspectora de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Compromiso con la legalidad

Cecilia Patrón resaltó que esta medida forma parte de las acciones para consolidar un Ayuntamiento cercano, responsable y comprometido con la legalidad.

“Agradezco a Silvia, a Pablo y a Liliana, quienes hoy reciben simbólicamente estos equipos, y a todo el personal de inspección su compromiso con un servicio público honesto. Seguimos construyendo un Ayuntamiento cercano, responsable y con cero tolerancias a las malas prácticas porque en Mérida, la autoridad está para servir, y servir bien también significa rendir cuentas claras”, apuntó.

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La directora de Innovación y Gobierno Inteligente, Lissette Estrada Ortega, explicó que los dispositivos forman parte del Servicio de Comunicación para Control y Monitoreo Remoto Mediante Dispositivos Móviles y cuentan con características diseñadas para el trabajo operativo, entre ellas pantalla táctil de seis pulgadas, cámara de 48 megapíxeles con capacidad de grabación Full HD o superior, conectividad 4G LTE y/o 5G, GPS de alta precisión, memoria RAM mínima de 6 GB, almacenamiento interno de 128 GB y batería superior a 5,000 mAh.

Asimismo, cuentan con capacidades de geolocalización, administración remota y resguardo seguro de evidencias digitales, lo que permitirá fortalecer los mecanismos de documentación y seguimiento de las actuaciones realizadas por el personal municipal.