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Campeche / Sucesos

Vuelven a robar en gasolinera de Champotón; someten a despachadores y huyen

Autoridades investigan el asalto a una gasolinera de Champotón, donde los responsables sometieron a los trabajadores antes de apoderarse del dinero y darse a la fuga.

Por Jorge May

2 de oct de 2026

1 min

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Segundo caso en semanas: vuelven a asaltar una gasolinera en Champotón
Segundo caso en semanas: vuelven a asaltar una gasolinera en Champotón

Una gasolinera de Champotón, ubicada en la zona deportiva, en la colonia “Ulises Sansores”, fue asaltada, generando movilización de las autoridades, quienes ya están investigando el atraco.

El hecho ocurrió sobre la calle 41 con 39 en la colonia antes referida, en el turno de la noche.

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De acuerdo con los primeros reportes, sujetos habrían ingresado al establecimiento y cometido el atraco para posteriormente darse a la fuga. Sometieron a los despachadores de turno, a quienes les despojaron dinero en efectivo no mayor a los dos mil pesos.

El atracó fue divulgado este viernes, confirmando que las autoridades están investigando los hechos para dar con los responsables.

Este robo ocurre apenas unas semanas después de que otra gasolinera de Champotón fuera víctima de un asalto a mano armada por la colonia “La Playa”, en el malecón de la ciudad.

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