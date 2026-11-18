Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- A nivel mundial, el 81 % de las y los adolescentes de entre 11 y 17 años no realiza suficiente actividad física. Esto se debe, principalmente, al sedentarismo asociado al uso de teléfonos inteligentes, tabletas, videojuegos y otros dispositivos electrónicos, lo que puede representar una seria amenaza para su salud y bienestar.

Un artículo de la Revista Internacional de Nutrición Conductual y Actividad Física, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), en el que se analizan las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el acceso a las pantallas forma parte del entorno cotidiano y ocupa el tiempo destinado al juego activo y también, en muchos casos, al descanso.

Esto puede ocasionar problemas de salud cardiometabólica, mayor acumulación de grasa corporal, menor duración del sueño, retrasos en el desarrollo, conductas agresivas, falta de atención y concentración, adicción digital, exposición a radiación, así como riesgos de abuso y explotación infantil.

Cabe destacar que, en nuestro país, el acceso individual a los aparatos electrónicos se ha extendido durante la infancia. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, el 85.4 % de la población de 6 a 14 años utilizó internet, frente al 63.3 % registrado en 2015, lo que representa un aumento de 22.1 puntos porcentuales en una década.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la proporción de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años que utilizaban teléfonos inteligentes aumentó entre 2016 y 2025: pasó de 52.3 % a 80.7 %, es decir, de 14.3 millones a 21.1 millones de usuarios.

Asimismo, se encontró que las y los adolescentes de 12 a 17 años reportaron un promedio de 4.5 horas diarias de conexión a internet, mientras que los menores de 6 a 11 años destinaron 2.6 horas, en promedio.

A este panorama se suma que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló en su más reciente informe que 188 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años viven con obesidad en el mundo, lo que representa el 10 % de la población infantil. Además, señaló que México ocupa un lugar preocupante, ya que cerca del 40 % de las calorías diarias consumidas por las y los menores provienen de productos altos en sal, azúcar y grasas.

Ante esta situación, el organismo internacional subraya que la prevención, mediante la educación, la regulación, el acceso a alimentos equilibrados y la creación de más entornos saludables, será clave para reducir la carga de la enfermedad y garantizar que las próximas generaciones vivan en mejores condiciones de salud.

Por su parte, diversos países, incluido México, han implementado medidas para restringir el uso de dispositivos inteligentes personales en los espacios escolares, como parte de una política pública en favor del desarrollo saludable de niñas y niños.