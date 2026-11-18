La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Campeche y diputada local, Delma Rabelo Cuevas, se deslindó de la responsabilidad por el incumplimiento del Partido Revolucionario Institucional en el pago de una subsistencia a su extrabajadora Benyelin Casanova Aguilar, cuyo conflicto laboral derivó en el embargo de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal, señalando directamente al dirigente estatal, Ricardo Medina Farfán, como el encargado de atender el asunto.

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Pese a encabezar el sector femenino del tricolor, la legisladora evitó asumir una postura directa en defensa de la exempleada, quien denunció haber enfrentado obstáculos durante siete años para hacer valer sus derechos laborales sin recibir respaldo de las mujeres de su partido; al respecto, Rabelo Cuevas argumentó que, aunque es diputada priísta, no ocupa la presidencia estatal y por ello corresponde a Medina Farfán hacerse cargo del procedimiento legal.

La diputada afirmó haber conversado con el líder estatal un día antes del embargo, quien le aseguró que el caso es atendido por el área jurídica del instituto político, respaldando así la postura de la dirigencia pese a los señalamientos de Casanova Aguilar sobre la falta de diálogo y el presunto bloqueo de sus redes sociales por parte de Medina Farfán cuando intentó buscar un acuerdo.

Cuestionada sobre una posible intervención en favor de la afectada, Rabelo Cuevas atribuyó parte de las críticas públicas a intenciones políticas, aunque ofreció buscar los datos de la extrabajadora para establecer contacto y brindarle acompañamiento conforme a la ley únicamente si ella se acerca y solicita su apoyo, dejando el conflicto en manos de la dirigencia estatal.

JGH