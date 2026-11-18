Con el aroma del pan recién horneado como invitación y una agenda pensada para toda la familia, del 27 al 29 de noviembre se realizará la sexta edición de la Feria del Pan 2026, que reunirá a más de 50 panaderías en la lateral del Parque Moch Couoh, con la participación de productores campechanos e invitados de Ciudad de México y Oaxaca.

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La coordinadora de Promoción Económica Municipal, Karina Dzul Yah, informó que también participarán panaderías de Escárcega, Champotón y Pomuch, con una muestra de productos derivados de la harina para respaldar a los negocios tradicionales y a familias que han mantenido vivo este oficio durante décadas.

El primer encuentro con el público será el miércoles 25 de noviembre, con la segunda Caravana del Pan. La concentración comenzará a las 17:00 horas en la Concha Acústica, sobre la calle 12, desde donde partirán patrocinadores, panaderos y reinas de colonias para repartir piezas de pan durante el recorrido hacia el Moch Couoh. De 18:00 a 19:00 horas se desarrollará la caravana; de 19:00 a 20:00 horas habrá un espectáculo de la payasa Ani y de 20:00 a 21:00 horas se presentará la marimba municipal Maderas que Cantan. La organización pretende superar las 15 mil piezas regaladas el año pasado y distribuir al menos 16 mil.

La feria abrirá oficialmente el viernes 27, de 16:00 a 22:00 horas. De 16:00 a 20:00 horas funcionará una panadería viviente, donde habrá elaboración y degustación de rosca de Reyes, además de cursos y demostraciones. De 17:00 a 19:00 horas se realizará un desfile de mascotas disfrazadas de conchas, cuernitos y otros panes; a las 19:00 horas será la inauguración, con reparto de panecillos de bocadillo, y de 20:00 a 22:00 horas cerrará el DJ Noche de Despecho. Ese día, el chef de Cremería Americana elaborará rosca de Reyes y otras variedades.

El sábado 28, de 17:00 a 19:00 horas, habrá presentaciones de academias de baile, mientras que de 17:00 a 20:00 horas el maestro panadero Luis Portillo, de Canainpa Central, impartirá demostraciones de masa madre y figuras en feité. La jornada concluirá de 20:00 a 22:00 horas con el DJ Gary y su Noche Retro. También se contará con la tradicional lotería campechana.

El domingo 29 llegará el cierre musical con el grupo veracruzano Chicapalá, programado para las 21:30 horas.

El presidente de la Unión de Panaderos Alberto Chávez, Antonio Medina Balam, destacó que también estarán presentes la panificadora Norma, de Ciudad de México, y Reforma, de Oaxaca. Con harina, creatividad y tradición, la invitación está abierta para disfrutar de tres días en los que el pan será el protagonista.

JGH