México consiguió este martes su primer triunfo bajo el mando de Rafael Márquez al imponerse por 1-0 a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey, para clasificarse al Final Four de la Concacaf Nations League, en donde enfrentará a Estados Unidos.

Una genialidad del "Tecatito" Corona, al minuto 35, se convirtió en el único gol del partido, que representó el empate global en la serie de cuartos de final 3-3. El Tri sufrió de más y logró la clasificación por los dos goles de visitante que anotó el sábado en el estadio Nacional de Kingston en la ida.

La Selección Mexicana batalló ante una línea de cinco defensas caribeños que tapó frente al arco dos disparos que iban a las redes. El portero visitante, Jahmali Waite, también tuvo dos atajadas brillantes.

Al 25', el equipo tricolor se salvó de milagro cuando Renaldo Cephas se lanzó en contragolpe y dejó sembrado en mediocampo al portero Raúl Rangel, pero perdió el control del balón cuando estaba por ingresar al área.

Noticia Destacada Pochettino deja a USA clasificada en Liga de Naciones antes del reto del Manchester United

Después, México por fin encontró el 1-0, que sería definitivo, cuando "Tecatito" Corona conectó un tiro de zurda desde la línea frontal del área que fue inalcanzable para el guardameta jamaiquino.

El fantasma de la eliminación se hizo presente en los minutos finales del encuentro, cuando dos llegadas de los "Reggae Boyz" pusieron en serios problemas a la zaga mexicana, pero al final logró dejar la portería en cero por primera vez en la era de Rafa Márquez.

La polémica no faltó en el partido, cuando una entrada por parte de un jugador de Jamaica, con los tachones por delante, sobre la pierna de Álvaro Fidalgo pudo ocasionarle una seria lesión que ameritaba tarjeta roja directa, pero el árbitro no lo vio así y el VAR brilló por su ausencia.