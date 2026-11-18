La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 superó el millón y medio de visitantes durante sus primeros diez días de actividades y el domingo 15 de noviembre registró una asistencia histórica de más de 378 mil personas en una jornada, informó el Instituto Promotor de Ferias del Estado.

Al presentar un balance de la primera mitad de la edición número 52, el organismo destacó la respuesta del público y la afluencia de familias desde la apertura del recinto, el pasado 6 de noviembre. Añadió que hasta el momento se reporta saldo blanco.

Atribuyó las condiciones de seguridad a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y al trabajo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, policías, bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil, que también supervisa los juegos mecánicos y las instalaciones.

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Agregó que los trabajadores del Instituto Promotor de Ferias realizan jornadas que comienzan a las 10 de la mañana y se prolongan hasta las 2 o 3 de la madrugada, para atender cualquier situación durante las actividades.

En materia de entretenimiento, mencionó las presentaciones que han congregado a miles de asistentes en el Palenque y el Centro de Espectáculos Montejo, entre ellas las de la Original Banda El Limón, Deorro y 3Ball Monterrey, Carín León y Marco Antonio Solís.

Para la segunda mitad de la feria, que concluirá el 29 de noviembre, están programados diversos conciertos. Entre los más destacados figuran Reik, el 18 de noviembre; Ha*Ash, el 19; Carlos Cuevas y Ricardo Caballero, el 20, y Christian Nodal, el sábado 21.

Precios y transporte

El acceso general cuesta 40 pesos y el estacionamiento, 50. Las taquillas funcionan de 8 de la mañana a 12:30 de la madrugada. Las personas adultas mayores reciben un boleto de cortesía al presentar su credencial del Inapam, y los elementos policiales y militares pueden obtener dos accesos gratuitos con su identificación.

En cuanto al transporte público, las rutas hacia Xmatkuil operan de las 5 de la mañana a las 4 de la madrugada del día siguiente. Los itinerarios y horarios pueden consultarse en las plataformas de la Agencia de Transporte de Yucatán y en la página oficial de la feria.

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Sobre el incidente ocurrido ayer, cuando un toro escapó de la nave ganadera y lesionó a siete personas, se informó que todas fueron atendidas y se encuentran fuera de peligro. Añadió que la feria cuenta con un seguro para cubrir la atención médica en caso de accidentes.

Por último, el organismo invitó a quienes aún no han visitado el recinto a aprovechar las actividades de las próximas dos semanas y agradeció la asistencia registrada en la primera mitad de la feria.