El Papa León XIV reapareció este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, después de concluir su primera gira apostólica por Sudamérica, durante la cual visitó Uruguay, Argentina y Perú.

Durante su audiencia general, el pontífice agradeció las muestras de cariño recibidas y expresó su deseo de que los tres países continúen por un camino de paz, justicia y fraternidad.

A pesar de las condiciones meteorológicas, León XIV recorrió la plaza a bordo del papamóvil para saludar a los fieles y a numerosos niños que acudieron al encuentro.

Papa León XIV agradece recibimiento en Uruguay, Argentina y Perú

Durante su catequesis, el líder de la Iglesia católica recordó algunos de los momentos que marcaron su recorrido por América Latina.

El pontífice destacó que su visita a Uruguay permitió fortalecer el mensaje de la Iglesia en un país donde los católicos representan una minoría religiosa.

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Sobre Argentina, recordó el legado del papa Francisco y su visión de una Iglesia abierta a todas las personas, además de destacar la participación de los fieles durante sus actividades.

Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades latinoamericanas fortalezcan la solidaridad y el diálogo.

León XIV recuerda su regreso a Chiclayo, Perú: “Me sentí en casa”

El papa dedicó parte de su intervención a Perú, país donde vivió durante varios años como misionero y posteriormente como obispo.

“En Chiclayo, en particular, me sentí en casa”, expresó al recordar su reencuentro con comunidades y personas que formaron parte de su trayectoria religiosa.

León XIV también destacó la importancia de la religiosidad popular y el legado de santos vinculados con Perú, entre ellos santo Toribio de Mogrovejo, santa Rosa de Lima y san Martín de Porres.

One day after returning to the Vatican, Pope Leo XIV reflects on his "beautiful Apostolic Journey" to the three Latin American nations of Uruguay, Argentina, and Peru. https://t.co/mUCdzVP8Wo — Vatican News (@VaticanNews) November 18, 2026

Durante su visita, el pontífice también sostuvo encuentros con víctimas de abuso y comunidades afectadas por situaciones de injusticia.

Finalmente, pidió que los pueblos visitados mantengan su compromiso con la convivencia pacífica y la fraternidad, al tiempo que agradeció a las autoridades civiles, religiosas y a los fieles por acompañarlo durante su gira.

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