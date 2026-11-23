“Empresa líder en el sector solicita ejecutivo con experiencia mínima de 3 años”, “Empresa busca talento para proyecto temporal de seis meses, experiencia probada de 2 años”. Estos son solo un par de ejemplos de vacantes a los que se diariamente se enfrentan los recién egresados de las universidades que buscan integrarse al mundo laboral.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aproximadamente un millón de jóvenes egresan cada año de las instituciones de educación superior del país. Solo en Yucatán, en el último periodo 2025-2026 egresaron 19 mil 679 estudiantes universitarios, lo que representa un crecimiento de 33 por ciento comparado con el periodo 2015-2016.

No importa si son públicas o privadas, ni la carrera cursada o las especialidades con la que se haya egresado, el reto siempre es el mismo: vencer la barrera de la experiencia como requisito para aspirar por una vacante.

En ese sentido, las prácticas profesionales constituyen una de las mejores oportunidades para que los egresados puedan tener ese acercamiento al ámbito laboral ya que asumen tareas y responsabilidades propias de su profesión. No todas las universidades en el país tienen las prácticas profesionales como requisito curricular, en ocasiones se realizan de manera voluntaria para adquirir experiencia.

Si bien es opcional en muchos de los casos, en otras latitudes llevan décadas regulando este paso de la universidad a la empresa. En la Unión Europea existe desde 1987 el programa Erasmus+, cuyo nombre proviene del filósofo y académico Erasmus de Rotterdam quien posiblemente fue una de las primeras personas en recibir una beca para estudiar en el extranjero. Este programa ha ayudado a regular este vínculo entre universidades y empresas, y ha tenido a más de 16 millones de alumnos en sus casi 40 años de existencia.

En América Latina, el panorama no es alentador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la falta de mecanismos para reconocerlas de manera oficial constituye una de las principales causas de desempleo juvenil en la región.

El más reciente intento por su reconocimiento en México se realizó el pasado 30 de abril, cuando se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa que buscaba reformar el artículo 3º constitucional para que las prácticas sean reconocidas como un equivalente al primer empleo. Esta iniciativa no prosperó y fue desechada el mes pasado.

En primera instancia las prácticas consolidan y complementan los conocimientos ya adquiridos en las aulas, al experimentarlos en un entorno completamente profesional. Ver esa otra realidad les da a los alumnos una perspectiva más amplia hacia lo que desean dedicarse y, en ocasiones, les abre los ojos para recomponer el camino y virar hacia otra actividad.

Asimismo, cultivan soft skills o habilidades blandas, que son aquellas que a simple vista podrían pasar desapercibidas, pero que les genera las destrezas y actitudes que son necesarias para su futuro desempeño: practicar una escucha activa, el pensamiento crítico, poner en marcha su creatividad, fortalecer su capacidad de negociación y resolución de conflictos, y adaptarse a equipos multigeneracionales y multidisciplinarios. Todas estas experiencias los prepara para insertarse en una organización.

Sin duda los jóvenes no son los mismos antes y después de hacer sus prácticas profesionales. Resurgen de ellas con una nueva mirada y con los pies bien puestos en la tierra. Desde su propia vivencia reconocen sus debilidades, encuentran habilidades y fortalezas que ellos mismos no sabían que tenían y salen al mundo laboral más confiados de lo que pueden lograr.

Esta etapa de autodescubrimiento de los jóvenes a través de las prácticas profesionales bien podría definirse con una de las frases célebres de Erasmus de Rotterdam: “la verdadera sabiduría consiste en conocerse a uno mismo”.