Al final del día, después de escuchar que Donald Trump amenazó con imponer aranceles, que la Casa Blanca firmó una orden y que el presidente volvió a atacar a un periodista, alguien en México se hace una pregunta perfectamente razonable: ¿qué cambió de verdad?

Porque quien dirige una empresa exportadora necesita saber cuánto le costará enviar su mercancía; quien trabaja en esa empresa quiere saber si su empleo corre peligro. Los dos pueden haber seguido las noticias todo el día y seguir sin una respuesta.

Steve Bannon, exestratega de Trump, le puso nombre a esa forma de ocupar la conversación pública sembrando narrativas por aquí y por allá. En 2018 le dijo al periodista Michael Lewis, de Bloomberg, que consideraba a los medios la verdadera oposición y que la manera de lidiar con ellos era “flood the zone with shit”, «inundar de mierda el espacio informativo». Lanzar una afirmación toma segundos. Comprobarla obliga a conseguir el documento, revisar la cifra o consultar a quien conoce el asunto. Para cuando sale la aclaración, la discusión puede estar ya en otra parte. Y esto pasa todos los días.

En redes sociales, esa confusión se vive en la pantalla del teléfono. Una amenaza publicada en Truth Social puede reaparecer en X como captura de pantalla, llegar a TikTok en un video comentado y terminar en un grupo familiar de WhatsApp con un «ya lo aprobaron». En cada paso, alguien puede quitar la fecha, recortar la frase o dar por hecho algo que todavía estaba en discusión. Al final, ver la misma versión en tres lugares distintos puede dar la impresión de que tres fuentes la confirmaron, cuando las tres partieron de la misma publicación.

Hasta quien intenta desmentirla puede darle otra vuelta a la versión original. Pensemos en el video que reproduce primero la acusación para explicarla después. Quien lo ve completo recibe el contexto. Quien se queda con los primeros segundos o recibe ese fragmento reenviado vuelve a escuchar la acusación. Y si mañana se publica una corrección, nada garantiza que llegue al mismo grupo donde apareció el rumor.

Lo más delicado es que en esa avalancha también viajan decisiones reales. El Financial Times describió cómo, en el segundo mandato de Trump, los anuncios de gobierno y las órdenes ejecutivas convivieron con ataques y provocaciones en Truth Social. En una misma pantalla, un insulto puede ocupar tanto espacio como una medida que cambiará el costo de exportar. Si uno toma cada amenaza como una decisión consumada, vive en alarma. Si termina tomando todo como una exageración, puede pasar por alto una disposición que ya le afecta.

El 10 de febrero de 2025, Associated Press reunió en un despacho tres asuntos que merecían seguimiento propio. Trump dijo que los palestinos quedarían sin derecho a regresar a Gaza bajo el plan que proponía para el territorio. Anunció aranceles del 25 por ciento al acero y al aluminio, incluidos los de México y Canadá. Ese día también se informó de recortes por unos 900 millones de dólares en contratos vinculados al Departamento de Educación. Tres noticias de peso llegaron juntas. Sostener que una se lanzó para tapar otra exigiría pruebas.

El desgaste se nota cuando alguien, después de leer versiones contradictorias durante horas, dice «ya no sé qué creer» y cierra el teléfono. Ahí la confusión tiene un costo político. Si cuesta saber qué se anunció, qué se firmó y qué se ejecutó, también cuesta saber a quién pedirle cuentas.

Desde México, cubrir informativamente a Trump exige volver sobre lo que dijo cuando ya pasó el sobresalto. Si hubo un anuncio de aranceles, hay que seguir el documento, comprobar qué mercancías quedaron sujetas al cobro y preguntar a empresas y trabajadores qué cambió para ellos. Y si la primera noticia llegó al público en un video de treinta segundos, el seguimiento también tiene que circular donde circuló el anuncio.

La pregunta que me haría al cerrar la edición sirve también al abrir el teléfono al día siguiente: ¿qué decisión sigue teniendo consecuencias hoy, cuando la polémica de ayer ya salió del titular?