Alrededor de 500 alumnos se quedaron sin clases este lunes en los Colegios de Bachilleres de los EMSaD 01, 11 y 05 de las comunidades de Ukum, Dzibalchén y Bolonchén de Rejón, respectivamente, porque desde las 9 de la mañana docentes y personal administrativo y de apoyo se declararon en huelga y colgaron mantas de colores negro y rojo en las afueras de esos planteles, los cuales fueron tomados por los sindicalistas.

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De acuerdo con información recabada, en la Escuela Media Superior a Distancia 05 del Cobacam de Bolonchén de Rejón, a las 9 de la mañana en punto, siete integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, encabezados por su delegado Juan Ac Gómez, cerraron con candado el plantel, se postraron en las puertas de esa escuela y colocaron una manta de colores rojo y negro en señal de huelga.

En Bolonchén de Rejón, siete integrantes del SUTCOBACAM cerraron el plantel con candado. / Mauriel Koh

Aunque se buscó vía telefónica a los directivos del plantel y al propio delegado sindical, no se obtuvo información oficial, pero se supo de manera extraoficial por trabajadores no sindicalizados que son 150 alumnos los que se quedaron sin clases en ese plantel.

Los huelguistas, a través de su representante, avisaron a los directivos de esa escuela que iban a cerrar el plantel y salieron, para luego poner el candado y colocarse en las afueras de la escuela, y hasta la una de la tarde ahí permanecían.

Por otro lado, en los planteles 01 y 11 de las comunidades de Ukum y Dzibalchén, respectivamente, también se dio el mismo protocolo de inicio de la huelga: los delegados sindicales avisaron del inicio de la huelga y la toma de las instalaciones.

En el plantel 11 de Dzibalchén ocho trabajadores mantienen el paro, afectando a unos 140 estudiantes.

También fue muy complicado entablar comunicación con los directivos de estas dos escuelas dado que solamente es por vía WhatsApp; sin embargo, se supo que del Cobacam de Ukum son cerca de 200 alumnos quienes se quedaron sin clases a partir de este lunes, y son seis maestros sindicalizados en ese plantel.

Asimismo, en el Cobacam 11 de Dzibalchén son ocho personas, entre maestros, personal de apoyo y administrativo, quienes están en huelga, y ahí los alumnos que se quedaron sin clases son alrededor de 140.

JGH