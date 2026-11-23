A unas horas de haber estallado la huelga en el Colegio de Bachilleres de Campeche, el Gobierno del Estado apostará al diálogo y la conciliación con el Sindicato Único de Trabajadores del Cobacam para conseguir que se levante el paro y docentes y alumnos regresen a las aulas, con el compromiso de cumplir la totalidad del pliego petitorio antes de concluir 2026. Sin embargo, no descartó recurrir a las instancias legales para solicitar que la autoridad judicial declare inexistente el movimiento y ordene su disolución.

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El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, acompañado del secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco; la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Anabel Báez Vásquez, y el director general del Cobacam, Luis Alfonso Cambranis Hernández, sostuvo que existe voluntad para resolver el conflicto mediante acuerdos y aseguró que los recursos correspondientes a la homologación, renivelación e incremento salarial están garantizados.

Explicaron que el principal desacuerdo está relacionado con los tiempos de dispersión de estos recursos, cuya autorización y entrega corresponde primero a la Federación. Una vez recibidos, el Estado aportará inmediatamente la parte que le corresponde, mediante el esquema de Paripaso. La Dirección General recordó que el Contrato Colectivo de Trabajo establece diciembre como plazo para realizar los pagos y aseguró que no existe negativa a cumplir con esta obligación.

Cambranis Hernández detalló que también se han trabajado las convocatorias para promociones docentes, actualmente sujetas a revisión de las autoridades federales, y anunció que 11 plazas serán sometidas a concurso. Sobre las inconformidades por los resultados de homologación y renivelación, aclaró que el dictamen corresponde a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, no a las autoridades estatales.

Por su parte, la subsecretaria del Trabajo explicó que, tras el estallamiento de la huelga a las 9:00 horas, comenzó el plazo legal de 72 horas en el que la parte patronal puede promover ante el juzgado laboral un incidente de inexistencia. Si la autoridad determina que no se cumplieron los requisitos legales, podría ordenar el regreso de los trabajadores en un plazo de 24 horas; de lo contrario, el procedimiento continuará conforme a derecho. Aclaró que esta posibilidad no impide mantener las negociaciones durante el conflicto.

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El secretario de Educación respaldó la gestión de la Dirección General y llamó a los docentes a privilegiar el diálogo, al advertir que la suspensión afecta directamente a los estudiantes. Garantizó que se establecerán estrategias para recuperar las clases y contenidos pendientes.

Las autoridades señalaron que alrededor de 10 mil 998 alumnos están afectados por el paro y reiteraron que su prioridad es reanudar las actividades lo antes posible. Aunque insistieron en que no buscan confrontarse con el sindicato, dejaron abierta la posibilidad de utilizar los recursos jurídicos disponibles si no se alcanza un acuerdo dentro del plazo establecido.

JGH