Google: la educación bajo condición

La inteligencia artificial ha llegado a las aulas para quedarse. Pero una cosa es incorporar nuevas tecnologías al proceso educativo y otra muy distinta es permitir que las grandes corporaciones tecnológicas decidan bajo qué condiciones pueden acceder los estudiantes al conocimiento. Google acaba de colocar esta contradicción en el centro de un debate que trasciende las fronteras de Estados Unidos y plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la educación.

Este 3 de noviembre, la compañía estadounidense anunció que sus herramientas de inteligencia artificial permanecerán desactivadas por defecto para los estudiantes de primaria y secundaria, a menos que las autoridades escolares autoricen expresamente su utilización. A primera vista, la medida parece responder a una preocupación legítima: proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados al uso indiscriminado de estas tecnologías.

Sin embargo, el anuncio esconde una condición que cambia sustancialmente su significado. Las instituciones educativas que decidan prescindir por completo de las funciones de inteligencia artificial de Google también perderán el acceso a Google Search desde las cuentas escolares de sus estudiantes.

La explicación de la empresa es que la inteligencia artificial está tan integrada en su buscador que ambas herramientas ya no pueden separarse. Así lo confirmó Chris Phillips, vicepresidente de Educación de Google, en declaraciones recogidas por The New York Times y otros medios estadounidenses. ￼

La pregunta resulta inevitable: ¿puede considerarse verdaderamente libre una decisión cuando rechazar una tecnología implica renunciar a otra que se ha convertido en instrumento cotidiano de aprendizaje?

Google sostiene que pretende devolver a las escuelas el control sobre el uso de la inteligencia artificial. Pero ese control parece tener límites establecidos por la propia compañía. Los centros educativos podrán activar determinados servicios de manera individual, aunque no podrán conservar una versión de Google Search completamente desvinculada de las funciones de IA.

No se trata de un asunto menor. Durante años, Google ha construido un ecosistema tecnológico que abarca desde los motores de búsqueda hasta las plataformas educativas, el correo electrónico, los documentos compartidos y los dispositivos utilizados en las escuelas. Según cifras difundidas por la propia empresa, alrededor de 150 millones de estudiantes y docentes utilizan Google Classroom en el mundo.

Esa enorme presencia convierte una decisión empresarial en un asunto de interés público. Cuando una plataforma adquiere semejante influencia sobre la infraestructura cotidiana de la educación, sus condiciones de funcionamiento dejan de afectar exclusivamente a sus clientes y comienzan a incidir en las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de millones de personas.

Las críticas no tardaron en aparecer. Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, cuestionó que Google aproveche su posición dominante en las búsquedas para presionar a las instituciones educativas. También surgieron objeciones de autoridades y organizaciones defensoras de la infancia, preocupadas por la creciente influencia de las empresas tecnológicas en las decisiones pedagógicas.

La controversia ocurre, además, en un momento en que padres, maestros e investigadores discuten los efectos de la inteligencia artificial generativa sobre el desarrollo intelectual de los menores.

Sus posibilidades son indiscutibles. Bien utilizada, la IA puede facilitar explicaciones personalizadas, ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje, ampliar el acceso a materiales educativos y ofrecer herramientas de apoyo a los docentes.

Google ha presentado precisamente una nueva función denominada Guided Learning, diseñada para acompañar al estudiante en la resolución de problemas mediante explicaciones progresivas, en lugar de proporcionarle inmediatamente las respuestas. La iniciativa comenzará con pruebas en escuelas estadounidenses durante noviembre, mientras algunas funciones ya están disponibles en Classroom. ￼

Pero también existen riesgos que no pueden ignorarse. La dependencia excesiva de respuestas automatizadas puede debilitar el ejercicio de la reflexión, la argumentación y la búsqueda independiente de información. A ello se suman los errores de los sistemas generativos, los sesgos presentes en sus resultados y las preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos de menores de edad.

Aprender no consiste únicamente en encontrar una respuesta correcta. Supone formular preguntas, equivocarse, contrastar fuentes, construir argumentos y desarrollar criterios propios.

Una herramienta que resuelve todos los problemas antes de que el estudiante tenga oportunidad de enfrentarlos puede convertirse, paradójicamente, en un obstáculo para el desarrollo de algunas de las capacidades que la educación busca fortalecer.

Por eso, el debate no debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden la inteligencia artificial y quienes la rechazan. La cuestión central es quién establece sus límites, con qué criterios pedagógicos y bajo qué mecanismos de supervisión pública.