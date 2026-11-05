Colapsa basurero de Mahahual; residuos invaden la carretera Cafetal-Mahahual.

El basurero municipal de esta comunidad costera rebasó su capacidad y los desechos comenzaron a esparcirse sobre los márgenes de la carretera Cafetal-Mahahual, vía por la que circulan a diario visitantes y habitantes de la zona, según denunció este jueves el activista Víctor Rosales.

El señalamiento surgió después de una jornada de limpieza de playas realizada con estudiantes del Colegio de Bachilleres de Mahahual. Al llegar al sitio para depositar los residuos recolectados, el grupo se encontró con montículos de basura que ya sobrepasan los límites del predio y avanzan hacia el acotamiento del camino.

Noticia Destacada Cae pareja con más de 200 dosis de marihuana y crack en las calles de Holbox

De acuerdo con Rosales, la situación fue reportada al ayuntamiento hace aproximadamente un mes, sin que hasta ahora se haya registrado una respuesta visible. “Los residuos ya están llegando a la carretera, lo cual es algo súper triste”, expresó, y subrayó que los turistas que transitan por el lugar todos los días pueden observar el deterioro.

El activista consideró que el caso refleja una falla de fondo en el manejo de los residuos sólidos. “La basura no desaparece, simplemente cambia de lugar”, afirmó, al referirse a que los desechos recolectados en playas y calles terminan en un sitio de disposición que ya no da abasto.

El activista consideró que el caso refleja una falla de fondo en el manejo de los residuos. / Por Esto.

Según los testimonios recabados, los vecinos han insistido en sus reportes durante semanas, pero el problema persiste y se agrava con el paso de los días. La acumulación no solo afecta la imagen de un destino que depende en buena medida del turismo, sino que representa un riesgo ambiental por la dispersión de residuos en un entorno de vegetación y cercano a la costa.

Ante este panorama, Rosales hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, tanto ambientales como municipales, para que intervengan de inmediato, liberen la franja de la carretera ocupada por los desechos y atiendan de manera integral la crisis del relleno sanitario municipal.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal