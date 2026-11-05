Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol; ¿qué será del productor tras esto?

El productor musical Luis de Llano Macedo difundió un videomensaje en YouTube titulado "TERCER Resolutivo PERDÓN PÚBLICO", en el cual reconoció su responsabilidad civil por daño moral y se comprometió a no volver a mencionar a Sasha Sokol en medios o redes sociales.

La acción fue presentada por el productor de 81 años como un acatamiento a la sentencia definitiva confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual derivó de la demanda entablada por la cantante por la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

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¿Qué será del productor tras disculparse públicamente?

Horas después de la publicación de disculpas de Luis de Llano, Sasha Sokol emitió un comunicado rechazando el mensaje. La artista denunció que el video no se apega al texto ni a las condiciones redactadas e impuestas por el tribunal judicial, asegurando que el productor omitió admitir expresamente las faltas estipuladas en la condena.

A raíz de esto, Sokol anunció que iniciará acciones por la vía penal, incorporando a su defensa al despacho Zinser y Asociados. El productor ya había enfrentado sanciones en septiembre de 2026, cuando cumplió un arresto de 30 horas en el Centro de Sanciones Administrativas por desobedecer las órdenes judiciales respecto a la disculpa.

Al no consumarse la reparación del daño en los términos legales establecidos, De Llano enfrenta ahora la posibilidad de procesos penales por el delito de desacato e incumplimiento de mandatos judiciales, sumado al pago de la indemnización económica y la estricta prohibición de hacer cualquier declaración pública sobre la cantante.

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