Arde camión con material para reparar carreteras en inmediaciones de Bacalar

Un olor a quemado fue la primera señal. Luis, operador de una unidad cargada con material para trabajos de reparación carretera, avanzaba este jueves rumbo a la zona industrial de Chetumal cuando percibió el aroma y, de acuerdo con su relato, el fuego se extendió en cuestión de instantes por el frente del camión hasta devorar la cabina. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 9 de la carretera federal que conduce a Bacalar.

El conductor alcanzó a descender y ponerse a salvo, por lo que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales. Él mismo comentó en el lugar que solo se llevó un buen susto.

Al sitio acudió el Heroico Cuerpo de Bomberos de Bacalar, cuyos integrantes controlaron las llamas y, durante las maniobras, sacaron de la unidad dos tanques de gas que estaban a bordo. Retirarlos evitó que el incendio escalara hacia una situación de mayor peligro para quienes circulaban por la zona.

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Como causa probable se apunta a un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo, aunque se trata de una versión preliminar basada en lo que manifestó el propio operador.

Los daños materiales se describen como cuantiosos y se concentraron en la cabina, que quedó destruida. Las autoridades no han informado el monto estimado de las pérdidas ni si el material que transportaba la unidad sufrió afectaciones.

El hecho provocó alarma entre automovilistas que transitaban por este corredor, una de las rutas principales para llegar al Pueblo Mágico.