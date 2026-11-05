Ciclista resulta lesionado tras ser impactado por automóvil en la colonia Benito Juárez

Un joven ciclista resultó con diversas lesiones y golpes en el cuerpo luego de protagonizar un fuerte accidente contra un automóvil particular en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, fue trasladado en ambulancia a una clínica particular para recibir atención médica.

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El percance ocurrió durante la tarde de este jueves sobre el cruce de la avenida 10 de Julio con la ampliación de la avenida 56, donde una mujer conducía un Hyundai Grand i10, color rojo vino, y se disponía a continuar su marcha luego de que el semáforo que regulaba su circulación cambiara a luz verde.

Sin embargo, en ese momento se atravesó en su trayectoria un joven identificado como Alex Pérez, quien circulaba a bordo de una bicicleta azul y, de acuerdo con los primeros reportes, habría cruzado sin respetar la preferencia de paso del automóvil.

De acuerdo con los primeros reportes, habría cruzado sin respetar la preferencia de paso. / Por Esto.

Tras el impacto, el ciclista salió proyectado contra el pavimento, mientras que su bicicleta terminó con severos daños materiales.

El joven quedó tendido sobre la vía pública, con golpes en distintas partes del cuerpo, lesiones sangrantes y desorientado, por lo que elementos de la Guardia Nacional que transitaban por el lugar detuvieron su marcha para brindarle los primeros auxilios y solicitar el apoyo de una ambulancia.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le proporcionaron atención prehospitalaria y determinaron su traslado a una clínica particular para una valoración médica inmediata. También acudieron peritos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes.

Por su parte, la conductora manifestó que, aunque consideraba no ser responsable del accidente, no dejaría solo al joven y estaba dispuesta a hacerse cargo de los gastos médicos y los daños ocasionados.

Arribaron paramédicos de la Cruz Roja. / Por Esto.

La bicicleta quedó bajo resguardo en un establecimiento comercial de la zona, mientras que el automóvil fue estacionado para liberar la circulación.

Finalmente, familiares del ciclista acudieron al lugar y firmaron el desistimiento ante la autoridad de Tránsito, al llegar a un acuerdo con la conductora para la reparación de los daños y la atención de las lesiones. Una vez concluido el procedimiento, las partes se retiraron del sitio sin que se reportaran personas detenidas.

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