Cae pareja con más de 200 dosis de marihuana y crack en las calles de Holbox

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la isla de Holbox a Ángel Luciano “N” y Naydi Yasmin “N” por su probable participación en delitos contra la salud, tras asegurarles más de 200 bolsitas con sustancias prohibidas y una motocicleta sin placas.

Los hechos ocurrieron durante recorridos rutinarios de prevención y vigilancia sobre la avenida Damero, en su cruce con la calle Pez Vela, cuando los agentes estatales sorprendieron a ambas personas presuntamente intercambiando envoltorios con vegetal verde.

Al notar la presencia policial, se procedió a una inspección de rutina tanto a los sospechosos como a la unidad en la que se trasladaban, una motocicleta marca Dinamo, modelo Intrépida.

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En la revisión, los uniformados decomisaron un total de 137 bolsitas transparentes con aparente marihuana y 67 bolsitas con fragmentos sólidos de color blanco, con características similares al crack, además de una mochila gris y una bolsa ecológica.

Los indicios y las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que, conforme al marco legal vigente, a los imputados se les presume inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras la autoridad no declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez.