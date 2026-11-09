Todo es Personal en Yucatán

CUENTAN QUE QUIEN lleva varios meses haciendo gestiones para convertirse en diputa do local es Mauricio Díaz Montalvo. Después de tanta insistencia, según las versiones que circulan en los círculos políticos, finalmente le habrían ofrecido la candidatura por el sexto distrito. Cualquiera pensaría que semejante noticia sería motivo de celebración, pero al parecer ocurrió exactamente lo contrario.

Lejos de recibir la pro puesta con entusiasmo, Díaz Montalvo habría manifestado su desacuerdo. ¿La razón? Que su ver dadero interés está en el tercer distrito local, donde se encuentran colonias del norte de Mérida, zona con la que se identifica y que asegura conocer perfectamente. Su argumento, cuentan, es que pertenece a esa parte de la ciudad y que no conoce suficientemente otras de marcaciones como para aceptar una candidatura distinta. Pero el asunto no habría quedado en una simple inconformidad.

Según trascendió, incluso habría acudido con su antiguo jefe político, el exgobernador Mauricio Vila Dosal, para solicitarle que intercediera y lo ayudara a conseguir exclusivamente el distrito que desea. Vaya dilema: después de tanto buscar una candidatura, resulta que no cualquier candidatura sirve. En política, por lo visto, hasta las oportunidades tienen código postal.

QUIEN TAMBIÉN ANDA particularmente entusiasmado con su futuro político es Raúl Osorio, quien, según versiones de su entorno, habría decidido dejarle el camino libre a Liborio Vidal para concentrar sus aspiraciones en el cuarto distrito federal de Yucatán.

La decisión no se ría menor, pues se trata de una demarcación donde el PAN ha mantenido una importante presencia electoral durante años. Pero cuentan que Osorio tiene una fuente de inspiración bastante peculiar.

Durante una reciente reunión entre amigos habría comentado su entusiasmo por la incursión del cantante Bobby Pulido en la política de Texas. Y no es para menos: el intérprete ganó el distrito federal 15 de aquel estado bajo las siglas del Partido Demócrata, arrebatándole el escaño a la republicana Mónica de la Cruz.

Según quienes escucharon la conversación, Osorio se siente identificado con esa historia y considera que podría intentar algo semejante en el norte de Mérida: conquistar un territorio electoral identificado durante años con otro partido, aprovechando su popularidad fuera de la política tradicional. La comparación tiene su encanto, aunque también sus dife rencias. Una cosa es ganar aplausos frente a un escenario y otra conseguir votos frente a las urnas. Bobby Pulido ya demostró que puede hacer las dos. Falta ver si su admirador yucateco logra trasladar la inspiración a las boletas.

RESULTA QUE EL restaurante Sonora Grill habría cerrado definitivamente sus puertas en Mérida, poniendo fi n a su presencia en una plaza gastronómica cada vez más competida. Entre las explicaciones que circulan figuran dificultades internas del establecimiento, precios elevados y una oferta que, según algunos comensales, no siempre correspondía a sus expectativas. Hasta ahí, nada particularmente extraordinario: los restaurantes abren, compiten y algunos terminan cerrando.

Sin embargo, existe otra versión que merece atención. Personas que aseguran conocer la operación del establecimiento hablan de presuntas presiones relacionadas con trámites y revisiones sanitarias. Es una acusación delicada que, hasta ahora, carece de documentos públicos o denuncias identificables que permitan establecer responsabilidades. Por lo pronto, sería importante conocer la versión de la empresa y de las autoridades competentes.

Porque si el cierre respondió únicamente a razones comerciales, estamos frente a una decisión empresarial; pero si existieron exigencias indebidas, el asunto tendría implicaciones que van mucho más allá de un restaurante. Y esa diferencia no puede resolverse con rumores de sobremesa.

DICEN LOS QUE saben de política que cuando la cola es larga y los tiempos de gloria quedaron atrás, una buena estrategia consiste en administrar el silencio. Pero parece que el exalcalde panista de Progreso, Julián Zacarías Curi, no comparte demasiado esa filosofía. Después de mantenerse alejado de los reflectores, reapareció en redes sociales con una comparación durante sus seis años de administración y las condiciones actuales, marcadas por una pérdida visible de arena. La publicación tiene su intención política, aunque con vendría recordar que la erosión costera es un fenómeno complejo, cuya evolución no puede explicarse únicamente por el des empeño de un Ayuntamiento.

No todo lo que se lleva el mar puede atribuirse al gobierno en turno, por mucho que eso ayude a conseguir reacciones en las redes. Pero el problema para Zacarías Curi podría estar en otro lado. Sobre su administración han circulado señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos y presuntos beneficios a familia res mediante permisos y licencias comerciales.

Son acusaciones que requieren documentos, investigaciones identificables y resoluciones antes de presentarse como responsabilidades acreditadas. Si existen procedimientos abiertos, corresponde a las autoridades informar su estado y a los involucrados responder. Mientras tanto, uti lizar la situación de las playas como arma política también puede reabrir preguntas sobre las decisiones tomadas durante sus propios años de gobierno.

Ya veremos si su regreso a la conver sación pública termina favoreciéndolo o devolviendo al centro de la discusión asuntos de su administración que pare cían olvidados. Porque la política tiene una memoria bastante caprichosa: a veces olvida lo importante y recuerda lo incómodo justo cuando alguien decide volver a presumir sus logros.

Por eso, en determinadas circunstancias, el silencio puede ser una estrategia mucho más rentable que una publicación en Facebook.