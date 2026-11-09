Confirman búsqueda de hombre señalado por presuntos tocamientos a una estudiante en la Región 100 de Cancún

El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, aseguró que ya trabajan en la localización del hombre señalado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una estudiante en calles de la Región 100 de Cancún, caso que se viralizó en redes sociales y generó indignación a nivel nacional.

Al ser cuestionado sobre este hecho, el funcionario afirmó que mantienen comunicación con la familia y que ya están buscando al presunto responsable.

Noticia Destacada Buscan a hombre señalado por presuntos tocamientos a una estudiante en la Región 100 de Cancún

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, alrededor de las 14:45 horas, sobre la calle 119, donde cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en que un hombre se aproximó por detrás a una adolescente que caminaba con uniforme escolar y presuntamente realizó tocamientos en una zona íntima.

La joven reaccionó de inmediato y lo confrontó, mientras que el sujeto se retiró del lugar. Posteriormente, también circuló una grabación realizada por la propia estudiante, en la que se escucha cómo enfrenta al hombre, quien niega haber los actos.

Tras la difusión de los videos, ciudadanos solicitaron apoyo para identificar al señalado, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes por estos hechos y comenzó las acciones para localizarlo.