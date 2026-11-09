Presidenta Claudia Sheinbaum desmiente que haya acuerdo para evitar que Guadalupe Taddei vaya a prisión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante versiones sobre un supuesto acuerdo para evitar que sea encarcelada.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre una columna periodística que plantea que el Gobierno federal buscaría evitar una eventual detención de Taddei por sus posibles consecuencias políticas.

“Pues eso lo determina la Fiscalía”, respondió Sheinbaum, sin confirmar la existencia del presunto acuerdo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre una posible detención de Guadalupe Taddei?

La presidenta explicó que cualquier procedimiento penal deberá sustentarse en los elementos que reúna la FGR durante sus investigaciones.

“Si trae suficientes elementos para un procedimiento penal, pues tiene que definirlo”, puntualizó.

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Asimismo, señaló que las posibles responsabilidades administrativas corresponden a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La mandataria sostuvo que existen instituciones encargadas de revisar las irregularidades y determinar las acciones correspondientes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el paro de trabajadores del INE?

Durante la misma conferencia, la presidenta también fue cuestionada sobre las protestas de trabajadores de módulos de atención ciudadana del INE, quienes reclaman mejores condiciones laborales y salarios.

Sheinbaum consideró que el Consejo General del INE debe atender las demandas laborales de sus trabajadores, particularmente las relacionadas con sus condiciones de trabajo.

La mandataria distinguió estas inconformidades de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas del organismo electoral.

El pronunciamiento ocurre mientras continúan las revisiones relacionadas con la administración de Guadalupe Taddei, sin que se haya informado una resolución definitiva sobre posibles responsabilidades penales.

IO