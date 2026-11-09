Vinculan a proceso a cinco personas por presunta violación, abuso sexual y violencia familiar en Quintana Roo

Cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en delitos de violación, abuso sexual, violencia familiar y encubrimiento, en hechos registrados en los municipios de Benito Juárez y Tulum, informó la Fiscalía General del Estado.

En el primer caso, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 76 años, por su probable participación en el delito de violación en agravio de su hija, una niña de seis años.

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Asimismo, fue detenido Víctor “N”, de 43 años, originario de Tabasco, por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de su hijastra, de siete años de edad, en hechos ocurridos en Tulum.

En otro caso, Adi “N”, de 22 años, originario de Tabasco, fue aprehendido por los delitos de violencia familiar y encubrimiento, presuntamente cometidos en agravio de su hijo, de un año y ocho meses de edad, en el municipio de Benito Juárez.

Los cinco imputados quedaron sujetos a procesos penales tras ser vinculados a proceso por jueces de Control / Especial

Por otra parte, Freddy “N”, de 36 años, originario de Catemaco, fue detenido por su probable participación en el delito de violación en agravio de su hija, de diez años, en Benito Juárez.

Finalmente, en colaboración con autoridades del estado de Chiapas, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron en Tulum una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 34 años, originario de esa entidad, por su probable participación en el delito de violación en agravio de su pareja sentimental.

La Fiscalía informó que los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por jueces de Control, como resultado de las acciones coordinadas entre la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las corporaciones municipales.