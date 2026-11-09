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Quintana Roo / Sucesos

Vinculan a proceso a cinco personas por presunta violación, abuso sexual y violencia familiar en Quintana Roo

Las investigaciones corresponden a hechos registrados en Benito Juárez y Tulum; las víctimas incluyen niñas, niños y una mujer.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

2 min

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Vinculan a proceso a cinco personas por presunta violación, abuso sexual y violencia familiar en Quintana Roo
Vinculan a proceso a cinco personas por presunta violación, abuso sexual y violencia familiar en Quintana Roo / Especial

Cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en delitos de violación, abuso sexual, violencia familiar y encubrimiento, en hechos registrados en los municipios de Benito Juárez y Tulum, informó la Fiscalía General del Estado.

En el primer caso, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 76 años, por su probable participación en el delito de violación en agravio de su hija, una niña de seis años.

El menor ingresó al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” el 2 de mayo con traumatismo craneoencefálico, hematoma, edema ocular izquierdo y probable abuso sexual

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Asimismo, fue detenido Víctor “N”, de 43 años, originario de Tabasco, por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de su hijastra, de siete años de edad, en hechos ocurridos en Tulum.

En otro caso, Adi “N”, de 22 años, originario de Tabasco, fue aprehendido por los delitos de violencia familiar y encubrimiento, presuntamente cometidos en agravio de su hijo, de un año y ocho meses de edad, en el municipio de Benito Juárez.

Los cinco imputados quedaron sujetos a procesos penales tras ser vinculados a proceso por jueces de Control
Los cinco imputados quedaron sujetos a procesos penales tras ser vinculados a proceso por jueces de Control / Especial

Por otra parte, Freddy “N”, de 36 años, originario de Catemaco, fue detenido por su probable participación en el delito de violación en agravio de su hija, de diez años, en Benito Juárez.

Finalmente, en colaboración con autoridades del estado de Chiapas, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron en Tulum una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 34 años, originario de esa entidad, por su probable participación en el delito de violación en agravio de su pareja sentimental.

La Fiscalía informó que los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por jueces de Control, como resultado de las acciones coordinadas entre la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las corporaciones municipales.

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