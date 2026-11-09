Campeche se mantiene en tercer lugar peninsular con mil 252 casos de gusano barrenador

El mes de noviembre inició con mil 252 casos confirmados de Gusano Barrenador de Ganado, de acuerdo con la última actualización de la información avalada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) respecto a los especímenes con miasis.

La mayoría de las infestaciones lo agrupa el ganado bovino con 700, seguido de los perros con 375, luego los suinos con 45, el equino con 56, los ovinos con 42, los caprinos con cinco, los felinos con 17, un caso de fauna silvestre bajo cuidado profesional, un caso de animal de fauna silvestre en vida libre, sin contar a los seres humanos con miasis.

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El corte del informe de los casos acumulados de Gusano Barrenador de Ganado, que abarca desde el 20 de noviembre del 2024, hasta el 30 de octubre del 2026, revela que actualmente hay 11 incidentes que continúan activos, identificados seis en el municipio Campeche, Calakmul y Champotón concentran dos animales infestados cada uno, y Carmen que solo tiene un espécimen identificado.

La mayoría de los animales que presentan gusaneras activas la encabezan los perros con siete animales identificados, seguidos de los bovinos que presentan a dos casos, los equinos con un animal infestado, y cierra la lista de los especímenes afectados los ovinos con un solo incidente.

En lo que respecta a la totalidad de los animales infestados, reveló que el municipio que concentra la mayor incidencia es en Campeche con 342 casos registrados, seguido de Candelaria con 257, así como de Calakmul con 196, Escárcega con 114, Carmen con 97, Champotón con 88.

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El resto de la lista lo continúan Hecelchakán con 47 casos, Hopelchén con 38, Calkiní con 34, Palizada con 17, Tenabo con 12, y finalmente Seybaplaya que solamente contabiliza a 10 especímenes confirmados contaminados con la miasis causada por gusano barrenador.

En lo que respecta al panorama a nivel peninsular, la sumatoria entre los tres Estados asciende a 6 mil 76 casos de animales infestados, donde el primer lugar lo ocupa Yucatán con 3 mil 332 casos identificados, Quintana Roo se mantiene en el segundo lugar con mil 492 incidentes, y finalmente Campeche con los mil 252.

En cuanto a las entidades que concentran la mayor cantidad de infestados, inician con Chiapas cuya cifra total asciende a los 8 mil 201 casos contabilizados, en segundo lugar se mantiene Oaxaca con 5 mil 833 infestados, y en tercer puesto Veracruz con 5 mil 325 incidentes registrados.