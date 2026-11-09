Mueren tres hombres en choque entre camioneta y tráiler en el tramo La Veleta–Nuevo Campechito

Tres hombres perdieron la vida durante un fatal accidente ocurrido la madrugada de este lunes 9 de noviembre, en la carretera federal del Golfo 180, en el tramo La Veleta–Nuevo Campechito, donde colisionaron una camioneta de la empresa Constructora Pálidos y un tráiler.

Noticia Destacada Motociclista repartidor resulta lesionado tras derrapar al intentar evitar a un perro en la colonia Morelos

El percance se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando ambas unidades se vieron involucradas en el encontronazo.

Como resultado del impacto, los tres ocupantes de la camioneta, todos del sexo masculino, fallecieron en el lugar de los hechos.

Noticia Destacada Detienen a sujeto con bicicleta presuntamente robada tras ser auxiliado por paramédicos en la colonia Benito Juárez

Tras el reporte de la emergencia, al sitio arribaron elementos del Colegio Nacional de Bomberos México, Delegación Nuevo Progreso, Comando Halcón y Policía Municipal, quienes realizaron labores de abanderamiento y resguardo de la zona para prevenir otro accidente.

Las autoridades permanecieron en el lugar en espera del perito correspondiente y del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), que se encargarían de las diligencias legales, así como del levantamiento de los cuerpos.