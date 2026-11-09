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Mueren tres hombres en choque entre camioneta y tráiler en el tramo La Veleta–Nuevo Campechito

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Mueren tres hombres en choque entre camioneta y tráiler en el tramo La Veleta–Nuevo Campechito

Tres hombres fallecieron tras el choque entre una camioneta de Constructora Pálidos y un tráiler en la carretera federal 180, en el tramo La Veleta–Nuevo Campechito.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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Fatal accidente en La Veleta–Nuevo Campechito deja tres hombres sin vida
Fatal accidente en La Veleta–Nuevo Campechito deja tres hombres sin vida / Cortesía

Tres hombres perdieron la vida durante un fatal accidente ocurrido la madrugada de este lunes 9 de noviembre, en la carretera federal del Golfo 180, en el tramo La Veleta–Nuevo Campechito, donde colisionaron una camioneta de la empresa Constructora Pálidos y un tráiler.

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El percance se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando ambas unidades se vieron involucradas en el encontronazo.

Como resultado del impacto, los tres ocupantes de la camioneta, todos del sexo masculino, fallecieron en el lugar de los hechos.

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Tras el reporte de la emergencia, al sitio arribaron elementos del Colegio Nacional de Bomberos México, Delegación Nuevo Progreso, Comando Halcón y Policía Municipal, quienes realizaron labores de abanderamiento y resguardo de la zona para prevenir otro accidente.

Las autoridades permanecieron en el lugar en espera del perito correspondiente y del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), que se encargarían de las diligencias legales, así como del levantamiento de los cuerpos.

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