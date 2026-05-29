Rutas Va y Ven de Mérida que operarán con viajes GRATIS del 29 al 31 de mayo

Las rutas del sistema Va y Ven en Mérida continúan ampliándose y, como parte de esta expansión, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) anunció que dos nuevas rutas comenzarán operaciones con viajes gratuitos del viernes 29 al domingo 31 de mayo de 2026.

Se trata de las rutas R112 77 – Sambulá y R805 Real Montejo – UPY, que se integran oficialmente al Subsistema Va y Ven para fortalecer la conectividad en la zona poniente de Mérida y mejorar la movilidad de miles de usuarios.

De acuerdo con la ATY, las nuevas rutas forman parte de la meta de alcanzar el 90% de cobertura territorial en Mérida y su zona metropolitana durante este 2026, apostando por un servicio de transporte público más eficiente, incluyente y sostenible.

¿Qué rutas Va y Ven serán gratis del 29 al 31 de mayo?

Las autoridades informaron que las siguientes rutas tendrán servicio gratuito durante su primer fin de semana de operación:

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R112 77 – Sambulá

R805 Real Montejo – UPY

El beneficio aplicará del viernes 29 al domingo 31 de mayo, con el objetivo de que más personas conozcan y utilicen las nuevas opciones de transporte.

¿Qué zonas conectarán las nuevas rutas Va y Ven?

Las nuevas rutas reforzarán la movilidad en el poniente de Mérida y acercarán a los usuarios a puntos importantes como:

Avenida Mérida 2000

Chedraui Itzaés

Zona de Real Montejo

Universidad Politécnica de Yucatán (UPY)

Cada ruta contará con tres unidades modernas y accesibles, como parte del modelo de movilidad implementado por el sistema Va y Ven.

Amplían la ruta R78 en Mérida

Además del arranque de las nuevas rutas, la ATY confirmó que desde el viernes 29 de mayo también entrará en funcionamiento la ampliación de la ruta R78 Chuburná – CICY – Prepa 8 – Fracc. Francisco de Montejo – F. Mat. – CRIT.

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Con esta modificación, la ruta ahora conectará con las colonias Tamarindos y Real Montejo, atendiendo una demanda ciudadana que buscaba mejorar la cobertura y las opciones de traslado en esa zona de Mérida.

Usuarios podrán consultar rutas en la app Va y Ven

La Agencia de Transporte de Yucatán adelantó que próximamente las y los usuarios podrán consultar los recorridos de estas rutas, monitorear la ubicación de las unidades en tiempo real y planear sus traslados desde la aplicación oficial Va y Ven.

Con estas acciones, el Gobierno de Yucatán busca continuar con la modernización del transporte público y ampliar la cobertura del sistema Va y Ven en Mérida y municipios de la zona metropolitana.