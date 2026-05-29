Mantienen activo Operativo Tormenta por lluvias en Chetumal

La ciudad de Chetumal amaneció este viernes bajo los efectos de un sistema meteorológico que ha mantenido en alerta a las autoridades desde la noche del jueves. Las precipitaciones continuas, derivadas de la presencia de una vaguada que se extiende sobre la Península de Yucatán, han generado una jornada de atención constante para salvaguardar la integridad de los habitantes y la infraestructura urbana ante la acumulación de agua pluvial.

Hasta el corte informativo de esta mañana, el saldo oficial reportado por la Coordinación Municipal de Protección Civil es de carácter menor. El impacto de las lluvias se ha limitado principalmente a la caída de algunos árboles en diversos sectores de la capital y la formación de encharcamientos significativos en vialidades estratégicas, situaciones que están siendo atendidas de manera puntual por las cuadrillas de emergencia desplegadas en el territorio.

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La persistencia de las lluvias ha obligado a que el Ayuntamiento mantenga activo de manera permanente el Operativo Tormenta. Este esquema de respuesta rápida tiene como prioridad la mitigación de los efectos del agua en la vía pública, centrándose particularmente en la limpieza y el desazolve de alcantarillas.

Lamentablemente, se ha constatado que gran parte de los encharcamientos registrados son provocados por la acumulación de basura en los drenajes pluviales, la cual es arrastrada por la corriente y obstruye el libre paso del agua hacia los pozos de absorción.

Entre los puntos que han requerido intervención inmediata por parte del personal operativo se encuentran los cruceros conformados por la avenida San Salvador con José María Morelos, Francisco I. Madero con Cristóbal Colón, San Salvador con Palermo, Roma con Revolución y Agustín Olachea con Venustiano Carranza. En estos sitios, las brigadas han trabajado intensamente para retirar los desechos sólidos y permitir que el agua baje su nivel con mayor celeridad, garantizando así la movilidad de los automovilistas.

Sobre las perspectivas climáticas para el resto del día y el inicio del fin de semana, el pronóstico meteorológico advierte que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las próximas horas debido a la influencia de la vaguada mencionada.

Se prevé que el ambiente lluvioso continúe afectando diversas zonas de la península, incluyendo el sur de Quintana Roo. Para este sábado, se anticipa que la humedad persista, por lo que no se descarta la posibilidad de intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica, manteniendo un cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

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Ante este panorama, la Coordinación Municipal de Protección Civil ha hecho un llamado enérgico a la población para evitar arrojar basura en las calles, ya que este hábito agrava severamente los encharcamientos en las zonas bajas y complica las labores de desagüe.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales de comunicación oficiales, evitando difundir rumores y reportando cualquier situación de riesgo o emergencia directamente a las líneas de atención habilitadas.

Las autoridades municipales han asegurado que el monitoreo de las condiciones climáticas seguirá. El personal de servicios públicos permanecerá en guardia para responder ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.