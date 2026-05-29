Beca Rita Cetina y Benito Juárez: calendario tentativo del último pago del ciclo escolar 2025-2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar prepara el último pago del ciclo escolar 2025-2026 para millones de estudiantes de educación básica y media superior en México, correspondiente al bimestre mayo-junio.

Los apoyos forman parte de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez, programas que buscan respaldar a las familias con recursos para alimentación, transporte, útiles escolares y otros gastos vinculados con la educación antes del receso de verano.

Aunque el calendario oficial aún debe ser confirmado por las autoridades federales, entre beneficiarios ya circula una programación tentativa que ubica el inicio de los pagos el lunes 1 de junio. Como en otros operativos, la dispersión se realizaría de forma escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario tentativo, los pagos comenzarían el lunes 1 de junio con los apellidos que inician con las letras A y B, y concluirían el viernes 12 de junio con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

La posible programación quedaría de la siguiente manera: el lunes 1 de junio cobrarían A y B; el martes 2, la letra C; el miércoles 3, D, E y F; el jueves 4, G; y el viernes 5, H, I, J, K y L.

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El operativo continuaría el lunes 8 de junio con la letra M; el martes 9, N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 10, R; el jueves 11, S; y el viernes 12, de la T a la Z.

Las autoridades recomiendan esperar la confirmación oficial en los canales institucionales antes de acudir a retirar el dinero.

¿Cuánto pagan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Para la Beca Rita Cetina, el monto base se mantiene en mil 900 pesos bimestrales por familia. En el caso de hogares con más de un estudiante de secundaria, se contempla un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno extra inscrito en ese nivel.

En las Becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, el apoyo bimestral estándar también es de mil 900 pesos.

Por su parte, las y los universitarios incorporados al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben un monto mayor, equivalente a 5 mil 800 pesos bimestrales, debido al nivel educativo que cursan.

¿Cómo se entregan los pagos de las becas?

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que las familias beneficiarias no deben acudir a intermediarios ni entregar datos personales fuera de los canales oficiales.

El esquema por letras busca evitar saturación en sucursales y cajeros, así como facilitar la atención de estudiantes, madres, padres y tutores que esperan el último apoyo económico del ciclo escolar.

🎓 La #BecaBenitoJuárez contribuye a que la falta de recursos no sea un obstáculo para la educación de las y los estudiantes de bachillerato.



Este año otorga $1,900 bimestrales, apoyo que les acompaña durante todo su paso por la preparatoria. 🏫



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¿Por qué habrá pausa en los pagos durante verano?

Después de la dispersión correspondiente a mayo-junio, los programas tendrán una pausa durante julio y agosto, debido al periodo vacacional de verano y a que no hay actividad escolar regular.

De acuerdo con las reglas de operación, las becas educativas no se depositan en meses sin clases. Por ello, se prevé que los pagos se reanuden hasta octubre de 2026, cuando se cubra el primer bimestre del nuevo ciclo escolar, correspondiente a septiembre-octubre.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar será la encargada de confirmar el calendario definitivo y los detalles del operativo de pago en los próximos días.

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