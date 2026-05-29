José María Morelos amaneció “bajo el agua" tras intensa lluvia de casi dos horas

La mañana de este viernes inició con intensas lluvias en el municipio de José María Morelos, situación que provocó inundaciones en calles de diversas colonias y complicó el tránsito vehicular y peatonal.

La fuerte precipitación comenzó poco después de las 5 de la mañana y se prolongó durante casi dos horas, dejando encharcamientos principalmente en las colonias Madrazo, Vicente Guerrero y Morelos.

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Vecinos de la ciudad, como don Pedro Puga Antonio Ku Balam, señalaron que esta ha sido la lluvia más intensa registrada en lo que va de la semana. Indicaron que, de mantenerse las precipitaciones, las condiciones serán favorables para iniciar la siembra de maíz y otros cultivos, así como de plantas frutales en sus parcelas.

Sin embargo, también expresaron preocupación por posibles afectaciones al campo, ya que si las lluvias cesan repentinamente y regresan las altas temperaturas, podrían aparecer plagas que dañen los cultivos recién sembrados.