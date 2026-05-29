Menores afectadas por el feminicidio en Real Montejo, Mérida, reciben atención especializada

Las dos menores que quedaron en situación de vulnerabilidad tras el feminicidio ocurrido recientemente en el fraccionamiento Real Montejo, en el Norte de Mérida, reciben atención psicológica, acompañamiento especializado y seguimiento institucional por parte de diversas dependencias estatales, informó la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Sisely Burgos Cano.

La funcionaria manifestó que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se activó un esquema de intervención interinstitucional en el que participan la Fiscalía General del Estado (FGE), el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), el Sistema DIF Yucatán, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y Semujeres, con el objetivo de garantizar la protección integral de las menores.

“Es un trabajo interdisciplinario y de diferentes instituciones”, señaló la funcionaria al referirse a las acciones implementadas tras el hecho que conmocionó a la sociedad yucateca, ocurrido el pasado domingo por la tarde.

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Atención psicológica y emocional

Burgos Cano detalló que la participación de Semujeres se centra principalmente en el acompañamiento psicológico y la contención emocional, mientras que el resguardo, protección y atención especializada de las menores corresponde a las instancias encargadas de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Secretaria recordó que este caso corresponde al segundo feminicidio registrado en Yucatán durante el 2026, una situación que mantiene en alerta a las autoridades encargadas de prevenir y atender las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Tareas de prevención

Ante este panorama, destacó que el Gobierno del estado impulsa diversas estrategias enfocadas en la prevención y atención de las causas estructurales que generan violencia en los hogares y en las comunidades.

Entre estas acciones se encuentran los Centros Libres, espacios comunitarios promovidos por Semujeres donde se realizan actividades de integración social, fortalecimiento comunitario y prevención de violencias, mediante la participación activa de mujeres y habitantes de cada localidad.

“Estamos reforzando el trabajo de atención a las causas. Es una labor de largo plazo que implica reconstruir el tejido social y recuperar dinámicas comunitarias que durante muchos años se dejaron de realizar”, expresó.

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La titular de Semujeres manifestó que factores como la desigualdad social, la pobreza, la falta de oportunidades, las adicciones y el crecimiento de nuevas formas de agresión, particularmente en entornos digitales, continúan siendo detonantes de violencia familiar e intrafamiliar.

Por ello, informó que la dependencia a su cargo mantiene una actualización permanente de sus protocolos de atención para responder a los nuevos escenarios de violencia que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.

Diseño de protocolos

Como parte de estas acciones preventivas, adelantó que recientemente se instaló una mesa de trabajo con la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el propósito de diseñar protocolos específicos para atender casos de acoso, violencia de género y otras situaciones de riesgo que puedan presentarse en espacios públicos y unidades de transporte.

La funcionaria reiteró que el trabajo coordinado entre instituciones seguirá siendo fundamental para garantizar la protección de las víctimas, fortalecer los mecanismos de prevención y avanzar en la construcción de entornos más seguros para las mujeres y las familias.